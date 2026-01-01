Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Шон Патрик О’Рейли
Sean Patrick O'Reilly
Киноафиша
Персоны
Шон Патрик О’Рейли
Шон Патрик О’Рейли
Sean Patrick O'Reilly
Дата рождения
26 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.7
Свидание с монстром
(2023)
6.5
Безмолвное братство
(2024)
6.5
Западня
(2025)
Фильмография Шон Патрик О’Рейли
6.5
Западня
Locked
триллер
2025, США / Канада / Чехия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Тьма человека
Darkness of Man
боевик, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
6.5
Безмолвное братство
The Order
криминал, драма, триллер
2024, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Чарли и фантастическая четверка
Heroes of the Golden Masks
приключения, анимация, комедия
2023, Канада
Смотреть трейлер
4.6
Время расплаты
Informant
триллер
2023, США
Смотреть трейлер
6.7
Свидание с монстром
Woman of the Hour
криминал, драма, детектив
2023, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.4
Тюрьма суперзлодеев
Corrective Measures
боевик, фантастика, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.3
Панда против пришельцев. План спасения Земли
Pandy
анимация, комедия, семейный
2021, Канада / Китай
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Новости о Шон Патрик О’Рейли
Вышел трейлер фэнтезийного мультфильма «Чарли и фантастическая четверка»
Брюс Уиллис и Майкл Рукер сыграют в экранизации графического романа о тюрьме для самых опасных суперзлодеев
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить