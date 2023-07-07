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Киноафиша Новости Таисса Фармига возвращается во вселенную «Заклятия» в трейлере «Проклятия монахини 2»

Таисса Фармига возвращается во вселенную «Заклятия» в трейлере «Проклятия монахини 2»

7 июля 2023 11:01
Таисса Фармига возвращается во вселенную «Заклятия» в трейлере «Проклятия монахини 2»

Сиквел картины о борьбе священнослужительницы и демона из Ада выйдет на экраны в сентябре.

Компания New Line Cinema выпустила трейлер хоррора «Проклятие монахини 2». Данный фильм является новым проектом киновселенной «Заклятия», в которую также входят оригинальная трилогия «Заклятие», первая часть «Проклятия монахини» и картины серии «Проклятие Аннабель».

Действие разворачивается в 1956 году, когда во Франции находят тело зверски убитого священника. Согласно официальному синопсису, «сестре Айрин (Таисса Фармига) приходится вновь столкнуться лицом к лицу с демоном Валаком (Бонни Ааронс)».

Помимо Фармиги и Ааронс, на экране вновь появится Йонас Блоке, вернувшийся к роли Мориса «Френчи». Новых персонажей играют Кейтлин Роуз Дауни, Анна Попплуэлл, Сторм Рид и другие актеры.

Постановщиком картины выступает Майкл Чавес, ранее работавший над хоррорами «Заклятие 3: По воле дьявола» и «Проклятие плачущей». Сценарий написали Акела Купер («М3ГАН»), Йен Голдберг («Демон внутри») и Ричард Найнг («Мертвое лето»). Создатель франшизы «Заклятие» Джеймс Ван является продюсером ленты.

Оригинальное «Проклятие монахини» (2018) с бюджетом в $22 млн заработало $365 млн в мировом прокате и получило смешенные отзывы от критиков. Общие сборы всех фильмов вселенной «Заклятие» в настоящее время составляют приблизительно $2 млрд.

Премьера «Проклятия монахини 2» состоится 8 сентября.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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