Чего хотят мужчины, 2013

Ася (Полина Сыркина) и Алексей (Станислав Бондаренко) – счастливая пара, планирующая в скором времени сыграть свадьбу. Однако на торжество нужные немалые деньги, и поэтому Алексей уезжает в столицу, чтобы подзаработать. Ася остается ждать любимого, однако через месяц тот сообщает ей, что встретил другую, и между ними окончательно и бесповоротно все кончено. Героине кажется, что это какая-то нелепица, и она отправляется в Москву, чтобы поговорить с Алексеем и вернуть его. По пути она встречает мужчину, который сообщает Асе, что Алексея можно вернуть. Для этого нужно лишь знать, чего на самом деле мужчины хотят видеть в своей девушке. Мужчина внушает доверчивой Асе, что нужно лишь изменить в себе пару вещей, и любимый обязательно вернется. Тогда Ася решается на перемены, однако возникает вопрос, не потеряет ли она себя в этой погоне за Алексеем? Фильм «Чего хотят мужчины» можно смотреть онлайн на нашем сайте.