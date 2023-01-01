Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чего хотят мужчины Чего хотят мужчины
Киноафиша Фильмы Чего хотят мужчины

Чего хотят мужчины, 2013

2013 / Россия
6.3 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Ася (Полина Сыркина) и Алексей (Станислав Бондаренко) – счастливая пара, планирующая в скором времени сыграть свадьбу. Однако на торжество нужные немалые деньги, и поэтому Алексей уезжает в столицу, чтобы подзаработать. Ася остается ждать любимого, однако через месяц тот сообщает ей, что встретил другую, и между ними окончательно и бесповоротно все кончено. Героине кажется, что это какая-то нелепица, и она отправляется в Москву, чтобы поговорить с Алексеем и вернуть его. По пути она встречает мужчину, который сообщает Асе, что Алексея можно вернуть. Для этого нужно лишь знать, чего на самом деле мужчины хотят видеть в своей девушке. Мужчина внушает доверчивой Асе, что нужно лишь изменить в себе пару вещей, и любимый обязательно вернется. Тогда Ася решается на перемены, однако возникает вопрос, не потеряет ли она себя в этой погоне за Алексеем? Фильм «Чего хотят мужчины» можно смотреть онлайн на нашем сайте.

6.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Канивченко
В ролях
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Сергей Власов
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Елена Дубровская
Елена Дубровская
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Чего хотят мужчины
Хочу замуж
Хочу замуж (2013)
0
Сказки рублевского леса
Сказки рублевского леса (2017)
5.3
Интим не предлагать
Интим не предлагать (2016)
6.7
Во имя любви
Во имя любви (2015)
6.8
Узник старой усадьбы
Узник старой усадьбы (2014)
5.714286
Кружева
Кружева (2014)
0
Ванечка
Ванечка (2007)
6.5
Самые счастливые
Самые счастливые (2005)
5.3
Откройте, Дед Мороз!
Откройте, Дед Мороз! (2007)
4.9
Река памяти
Река памяти (2016)
6
Жизнь врасплох
Жизнь врасплох (2007)
5.5
Коля - перекати поле
Коля - перекати поле (2005)
5.6
Постер фильма Чего хотят мужчины 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Чего хотят мужчины смотреть онлайн

Чего хотят мужчины

Похожие фильмы онлайн

Хочу замуж
 
Кружева
 
Стикер
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше