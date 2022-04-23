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Стикер Стикер
Киноафиша Фильмы Стикер Отзывы о фильме «Стикер»
Стикер 2022 / Россия
7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Стикер»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Михаил – молодой и подающий большие надежды московский архитектор. Теперь ему предстоит закрепить свои первые успехи и закончить монументальную стройку большого здания в самом центре Москвы. Но задача оказывается непростой. Партнеры принимают недальновидные решения, экономя на стройматериалах, а задержки в сроках подталкивают взять кредит не совсем законным путем. Проблем добавляет невеста, которая хочет помириться после большой ссоры и понять, есть ли у них совместное будущее. Друг…

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Елена Прыткова 23 апреля 2022, 23:52
Сожалею о потраченном времени. Ставлю 3 звёзды за вкусный попкорн. Понравится любителям телеканала Россия, по сюжету там уже не раз такое крутили)
23 апреля 2022, 23:52 Ответить
Филипп Хвещенко 24 апреля 2022, 21:32
Оценка
Отвратительно
24 апреля 2022, 21:32 Ответить
Елена Кулинич 25 апреля 2022, 13:20
Оценка
Начнем с того, что я очень скептически отношусь к отечественному кино. И возможно если бы не ситуация в мире с запретами и санкциями – мне бы не довелось увидеть этот фильм. Но я его увидела )

Общее впечатление
Для своего жанра (мелодрама и детектив), для дебютного фильма режиссера это весьма приличное кино. Обещанная интрига действительно была до самого конца, были и моменты для «поржать». Задумка не самая оригинальная, возможно, но воплощение и развитие сюжета вполне интересные. А дальше подробнее.

Плюсы
1. Снято красиво. Вот прям хорошо! Здесь нет спецэффектов, поскольку жанр не требует. Но вся графика сделана отлично.
2. Сюжет вполне интересный. В меру детективный, в меру романтичный. Видела сравнения с красоткой. В целом согласна со сравнением. Но «Стикер» - не такой милый и сопливый ) Хотя в конце не без этого ))))
3. Актерский состав неплох, герои продуманы интересно. И до конца нет полного понимания, а кто из них – отрицательный персонаж, кто – положительный.
4. Фоновая музыка подобрана в тему, создает атмосферу. Главную тему спела Гагарина, но в самом фильме звучит другая версия. И мне она зашла даже больше, чем версия Полины Гагариной.
5. Несмотря на то, что жанр не комедийный, были моменты с неплохим юмором.

Минусы
1. Честно, если бы нужно было только по трейлеру делать вывод, идти или нет – я бы, наверное, не пошла. Повезло то, что до меня мои знакомые и родные успели сходить и дать свою оценку. Плюс информация о создании фильма тоже заинтересовала. Трейлер вообще не дает понимания, о чем фильм. Странный набор кадров с неровно наложенной озвучкой. Но если полная версия трейлера хотя бы что-то говорит о фильме, то ролик на несколько секунд с бегающими по пляжу людьми и тремя словами на фоне, который показывали по телеку и в инсте – ну вообще нет.
2. Афиша, которая также призвана вызвать желание пойти на фильм, также на меня не сработала.

Вывод
В целом для разового просмотра кино неплохое. Без претензий на оскар и великую драму. Смотреть можно!
25 апреля 2022, 13:20 Ответить
9108600256 25 апреля 2022, 14:37
Оценка
Идея фильма не новая, после "Красотки", но через некоторое время после начала просмотра затягивает вся детективная история и ждешь счастливой развязки для героев.
25 апреля 2022, 14:37 Ответить
User 27 апреля 2022, 11:57
Оценка
Этот фильм хуже, чем самые низкорейтинговые сериалы на канале Россия. Лютый стыд. Из плюсов: красивая панорама Москвы в конце, и дом, где жил архитектор.
27 апреля 2022, 11:57 Ответить
Alexandr Baranov 27 апреля 2022, 13:26
Оценка
Немного запутанный, но интригующий сюжет. Приходится поломать голову во время просмотра! Очень качественная музыка, красивые кадры – видно, что фильм снят дорого!
27 апреля 2022, 13:26 Ответить
Tatyana Lahanova 27 апреля 2022, 13:44
Оценка
События в фильме меняются со скоростью, что не успеваешь до конца все понять сразу. Придется подумать и после просмотра. Поверьте, останется много вопросов к сюжету. Что не понравилось - главная героиня. Не вызвала эмоций вообще никаких
27 апреля 2022, 13:44 Ответить
Анна Абалакова 27 апреля 2022, 14:05
Оценка
Фильм вызывает эмоции, сподвигает на рассуждения, интрига сюжета держит до конца. Впечатляют качественные, профессиональные съёмки. Очень трогает лирика- красивая музыка, стихи, живописные виды и панорамы. Расстроила главная героиня - она очень красивая, но не хватило харизмы, изюминки.
27 апреля 2022, 14:05 Ответить
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 27 апреля 2022, 15:32
в ответ на сообщение User от 27 апреля 2022, 11:57
😖
27 апреля 2022, 15:32 Ответить
Татьяна Бедило 30 апреля 2022, 20:45
Оценка
На редкость хорошее отечественное кино. Не смотря на некоторую тривиальность ситуации и расхожесть сюжета, небанальные диалоги и повороты. Стебунов очень понравился. Главная героиня поменьше. И еще классный безопасник. А еще виды Москвы и саундтрек. В целом, рекомендую.
30 апреля 2022, 20:45 Ответить
Elena Kuzmina 1 мая 2022, 21:57
Оценка
Отличный фильм! Во-первых считаю фильм очень жизненным , но далеко не простым как может показаться на первый взгляд. К легким мы в последнее время уже все привыкли, а здесь другая история, тут нужно смотреть и подумать. И даже после просмотра уже дома вспоминаешь и находишь моменты, задуманные автором (например запомнился фрагмент с песком). Во-вторых Фишка в середине фильма-это конечно прямо вау-эффект (для тех кто в теме)! Эмоции были супер!!!!! Огромное спасибо! А в финале эмоции были просто на разрыв, но скажу честно до конца была заинтригована, не думала что во всем виновата та самая Ольга! Но я рада, что в итоге любовь и чувства победили! Так и должно быть всегда! И хочется отметить прекрасное музыкальное сопровождение, у авторов очень хороший вкус. Ещё раз спасибо за прекрасные эмоции!
1 мая 2022, 21:57 Ответить
Наталья Радченко 14 мая 2022, 19:59
Оценка
Фильм хороший! Очень даже годный монтаж - боль всех русских фильмов. Хороший актерский состав, музыкальное сопровождение (сайндтрек на репите). У меня не было несостыковок в сюжете фильма, держал моё внимание до конца. В глаза бросился один ляп с длиной стрижки героя. 😁 История кстати 2015 года. И есть моменты, которые хорошо подчеркивают то время. Техника. Та же наличка у богатого товарища - в наше время вообще анриал 😅 Сцена на море просто божественна!
14 мая 2022, 19:59 Ответить
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