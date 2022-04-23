Михаил – молодой и подающий большие надежды московский архитектор. Теперь ему предстоит закрепить свои первые успехи и закончить монументальную стройку большого здания в самом центре Москвы. Но задача оказывается непростой. Партнеры принимают недальновидные решения, экономя на стройматериалах, а задержки в сроках подталкивают взять кредит не совсем законным путем. Проблем добавляет невеста, которая хочет помириться после большой ссоры и понять, есть ли у них совместное будущее. Друг…
Общее впечатление
Для своего жанра (мелодрама и детектив), для дебютного фильма режиссера это весьма приличное кино. Обещанная интрига действительно была до самого конца, были и моменты для «поржать». Задумка не самая оригинальная, возможно, но воплощение и развитие сюжета вполне интересные. А дальше подробнее.
Плюсы
1. Снято красиво. Вот прям хорошо! Здесь нет спецэффектов, поскольку жанр не требует. Но вся графика сделана отлично.
2. Сюжет вполне интересный. В меру детективный, в меру романтичный. Видела сравнения с красоткой. В целом согласна со сравнением. Но «Стикер» - не такой милый и сопливый ) Хотя в конце не без этого ))))
3. Актерский состав неплох, герои продуманы интересно. И до конца нет полного понимания, а кто из них – отрицательный персонаж, кто – положительный.
4. Фоновая музыка подобрана в тему, создает атмосферу. Главную тему спела Гагарина, но в самом фильме звучит другая версия. И мне она зашла даже больше, чем версия Полины Гагариной.
5. Несмотря на то, что жанр не комедийный, были моменты с неплохим юмором.
Минусы
1. Честно, если бы нужно было только по трейлеру делать вывод, идти или нет – я бы, наверное, не пошла. Повезло то, что до меня мои знакомые и родные успели сходить и дать свою оценку. Плюс информация о создании фильма тоже заинтересовала. Трейлер вообще не дает понимания, о чем фильм. Странный набор кадров с неровно наложенной озвучкой. Но если полная версия трейлера хотя бы что-то говорит о фильме, то ролик на несколько секунд с бегающими по пляжу людьми и тремя словами на фоне, который показывали по телеку и в инсте – ну вообще нет.
2. Афиша, которая также призвана вызвать желание пойти на фильм, также на меня не сработала.
Вывод
В целом для разового просмотра кино неплохое. Без претензий на оскар и великую драму. Смотреть можно!
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