Наша рецензия

Михаил – молодой и подающий большие надежды московский архитектор. Теперь ему предстоит закрепить свои первые успехи и закончить монументальную стройку большого здания в самом центре Москвы. Но задача оказывается непростой. Партнеры принимают недальновидные решения, экономя на стройматериалах, а задержки в сроках подталкивают взять кредит не совсем законным путем. Проблем добавляет невеста, которая хочет помириться после большой ссоры и понять, есть ли у них совместное будущее. Друг…