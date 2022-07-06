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Иван Стебунов
Иван Стебунов
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Иван Стебунов
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Дата рождения
9 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Иван Стебунов
Родился 9 ноября 1981 года. Павловск, Алтайский край, СССР
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Фильмография Иван Стебунов
Стикер
мелодрама, детектив
2022, Россия
7.0
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
2021, Россия
6.0
Билет на VEGA$
приключения, комедия
2012, США / Россия
5.0
Одуванчик
драма
2011, Россия
8.0
Моя безумная семья
комедия
2011, Россия
6.0
Дом Солнца
драма
2010, Россия
7.0
Все не случайно
мелодрама
2009, Украина
7.0
Искушение
драма, мелодрама
2007, Россия
6.0
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Как из под копирки: «двойник» Хабенского раскрыл всю правду о себе
Иван Стебунов признался, что не испытывает комплексов из-за сходства с актером.
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6 июля 2022 14:45
Шиловская рассекретила связь со Стебуновым: «Мне было 17»
Уже несколько лет поклонники строят предположения о романе знаменитостей.
Написать
19 января 2022 11:45
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