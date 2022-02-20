Наша рецензия

Юная пианистка Альма (Молли Кунц) возвращается в дом своего детства, где ее воспитал дедушка (Жан Дроле), который, к сожалению, скончался. Альма планирует поступать в консерваторию и не знает, что делать с домом детства. Она знакомится с волчицей, с которой подружился ее эксцентричный дед – спасая своего детеныша, волчица приносит его в дом Альмы. А тут в буквальном смысле с небес приходит еще один подарок – маленький львенок из потерпевшего крушение самолета. Львенка заказал…