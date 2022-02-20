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Волк и Лев Волк и Лев
Киноафиша Фильмы Волк и Лев Отзывы о фильме «Волк и Лев»
Le loup et le lion Волк и Лев 2021 / Франция / Канада
7.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Волк и Лев»

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Наша рецензия

Юная пианистка Альма (Молли Кунц) возвращается в дом своего детства, где ее воспитал дедушка (Жан Дроле), который, к сожалению, скончался. Альма планирует поступать в консерваторию и не знает, что делать с домом детства. Она знакомится с волчицей, с которой подружился ее эксцентричный дед – спасая своего детеныша, волчица приносит его в дом Альмы. А тут в буквальном смысле с небес приходит еще один подарок – маленький львенок из потерпевшего крушение самолета. Львенка заказал…

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Мария Скоробогатова 20 февраля 2022, 17:26
выходи фильм н прокат
пойдемв кино на фильм этого года
20 февраля 2022, 17:26 Ответить
bombila1946 5 апреля 2022, 18:34
Оценка
Рекомендую к просмотру. Фильм душевный,интересный и взрослому и ребенку.Обязательно сходите.
5 апреля 2022, 18:34 Ответить
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