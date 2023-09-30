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Киноафиша Новости Питер Динклэйдж устраивает кровавую бойню в тизере ремейка «Токсичного мстителя»

Питер Динклэйдж устраивает кровавую бойню в тизере ремейка «Токсичного мстителя»

30 сентября 2023 10:38
Питер Динклэйдж устраивает кровавую бойню в тизере ремейка «Токсичного мстителя»

Монструозный главный герой сносит челюсть ошарашенному бандиту.

Портал IGN опубликовал первый тизер-трейлер фантастического боевика «Токсичный мститель», который является переосмыслением одноименной инди-картины категории B, вышедшей в 1984 году и обретшей статус культовой. Судя по отзывам критиков, создатели ремейка остались верны духу оригинала, представив собственную версию этого странного сюжета. Более того, ведущие роли исполнили такие звезды, как Питер Динклэйдж, Элайджи Вуд, Кевин Бейкон и Тейлор Пейдж.

Согласно официальному синопсису, новый фильм «представляет собой историю пребывающего в бедственном положении уборщика Уинстона Гуза, который в результате ужасного несчастного случая с токсичной субстанцией превращается в супергероя, прозванного Токсичным мстителем. Обретя сверхчеловеческую силу и используя светящуюся швабру в качестве оружия, он должен как можно скорее спасти своего сына, а также остановить безжалостного и жаждущего власти корпоративного тирана, который собирается использовать токсичные суперспособности, чтобы укрепить свою источающую загрязнение империю».

Режиссером, соавтором сценария и исполнителем одной из ролей выступает Мэйкон Блэр. Мировая премьера фильма состоялась в этом месяце на фестивале Fantastic Fest. Критический рейтинг одобрения «Токсичного мстителя» на Rotten Tomatoes равняется сейчас 94% при 18 рецензиях.

Фото: Legendary Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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