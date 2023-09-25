Веселый, кровавый и по-хорошему глупый: появились рецензии на ремейк «Токсичного мстителя»

На днях в рамках кинофестиваля состоялась мировая премьера ремейка культовой черной комедии «Токсичный мститель» (1984), вслед за чем в сети стали доступны первые отзывы. Новый фильм, стилизованный под кино категории B, произвел положительное впечатление на большинство критиков. Ниже приводим выдержки из рецензий.

Перри Немирофф, Collider:

«Сумасшествие и кровавое торжество. «Токсичный мститель» Мэйкона Блэра — бурный и доставляющий большое удовольствие эскапистский фильм, который также является воплощением магии кино, принимая во внимание, что такое потрясающее зрелище можно создать благодаря находчивости, практическим эффектам и большой страсти к жанру».

Коди Лич:

«Новый «Токсичный мститель» можно похвалить за то, как в этом фильме трешевая сущность оригинала переносится в современный мир. Актерский состав забавляет, кровь в избытке, а вместо табуированных элементов оригинального фильма вводится неожиданное изобилие душевности».

Кэти Райф, IndieWire:

«В этом случае «приемлемо глупо» — в порядке вещей… Это намеренный выбор со стороны режиссера — то, что отвратит большую часть потенциальной аудитории фильма, но найдет отклик у тех, кто уже готов хорошенько посмеяться во время просмотра».

Michael Nordine, Variety:

«Это во многом блюдо исключительно для фанатов, что не обязательно плохо».

Нил Поллак, Book & Film Globe:

«Токсичный мститель» — фильм не для всех или даже не для каждого. Он не великолепен и вовсе не хорош. Но это точно примечательная вещь».

Снял нового «Токсичного мстителя» режиссер и сценарист Мэйкон Блэр. Главные роли сыграли Питер Динклэйдж, Элайджа Вуд, Кевин Бейкон, Джейкоб Тремблей и Джейн Леви.

На данный момент критический рейтинг одобрения фильма на Rotten Tomatoes составляет 92% на основе 12 отзывов.