Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Веселый, кровавый и по-хорошему глупый: появились рецензии на ремейк «Токсичного мстителя»

Веселый, кровавый и по-хорошему глупый: появились рецензии на ремейк «Токсичного мстителя»

25 сентября 2023 10:28
Веселый, кровавый и по-хорошему глупый: появились рецензии на ремейк «Токсичного мстителя»

Фильм наверняка придется по вкусу любителям жанрового немейнстримного кино.

На днях в рамках кинофестиваля состоялась мировая премьера ремейка культовой черной комедии «Токсичный мститель» (1984), вслед за чем в сети стали доступны первые отзывы. Новый фильм, стилизованный под кино категории B, произвел положительное впечатление на большинство критиков. Ниже приводим выдержки из рецензий.

Перри Немирофф, Collider:

«Сумасшествие и кровавое торжество. «Токсичный мститель» Мэйкона Блэра — бурный и доставляющий большое удовольствие эскапистский фильм, который также является воплощением магии кино, принимая во внимание, что такое потрясающее зрелище можно создать благодаря находчивости, практическим эффектам и большой страсти к жанру».

Коди Лич:

«Новый «Токсичный мститель» можно похвалить за то, как в этом фильме трешевая сущность оригинала переносится в современный мир. Актерский состав забавляет, кровь в избытке, а вместо табуированных элементов оригинального фильма вводится неожиданное изобилие душевности».

Веселый, кровавый и по-хорошему глупый: появились рецензии на ремейк «Токсичного мстителя»

Кэти Райф, IndieWire:

«В этом случае «приемлемо глупо» — в порядке вещей… Это намеренный выбор со стороны режиссера — то, что отвратит большую часть потенциальной аудитории фильма, но найдет отклик у тех, кто уже готов хорошенько посмеяться во время просмотра».

Michael Nordine, Variety:

«Это во многом блюдо исключительно для фанатов, что не обязательно плохо».

Нил Поллак, Book & Film Globe:

«Токсичный мститель» — фильм не для всех или даже не для каждого. Он не великолепен и вовсе не хорош. Но это точно примечательная вещь».

Снял нового «Токсичного мстителя» режиссер и сценарист Мэйкон Блэр. Главные роли сыграли Питер Динклэйдж, Элайджа Вуд, Кевин Бейкон, Джейкоб Тремблей и Джейн Леви.

На данный момент критический рейтинг одобрения фильма на Rotten Tomatoes составляет 92% на основе 12 отзывов.

Фото: Legendary Pictures
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Федор Добронравов добивается расположения дочери в новом трейлере сериала «Мастодонт» Федор Добронравов добивается расположения дочери в новом трейлере сериала «Мастодонт» Читать далее 25 сентября 2023
Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят Читать далее 25 сентября 2023
Рик охотится за самим собой в безумном трейлере седьмого сезона «Рика и Морти» Рик охотится за самим собой в безумном трейлере седьмого сезона «Рика и Морти» Читать далее 26 сентября 2023
Охотник на вампиров, лишенный суперсилы: рассказываем историю Блэйда в кино и комиксах Охотник на вампиров, лишенный суперсилы: рассказываем историю Блэйда в кино и комиксах Читать далее 26 сентября 2023
Комедийный сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой получил дату премьеры и новый трейлер Комедийный сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой получил дату премьеры и новый трейлер Читать далее 22 сентября 2023
456 человек борются за $4,56 млн в тизере реалити-шоу «Игра в кальмара» 456 человек борются за $4,56 млн в тизере реалити-шоу «Игра в кальмара» Читать далее 25 сентября 2023
Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом Читать далее 22 сентября 2023
Тест: Какой фильм Вуди Аллена посмотреть? Тест: Какой фильм Вуди Аллена посмотреть? Читать далее 23 сентября 2023
Математик навлекает на себя гнев мафии в трейлере сериала «Теория больших денег» Математик навлекает на себя гнев мафии в трейлере сериала «Теория больших денег» Читать далее 26 сентября 2023
Веселый, кровавый и по-хорошему глупый: появились рецензии на ремейк «Токсичного мстителя» Веселый, кровавый и по-хорошему глупый: появились рецензии на ремейк «Токсичного мстителя» Читать далее 25 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше