Питер Динклэйдж в пачке и жуткий Элайджа Вуд: появились новые кадры из «Токсичного мстителя»

Портал Entertainment Weekly опубликовал подборку свежих кадров из предстоящего перезапуска «Токсичного мстителя», дающих представление об основных действующих лицах картины. На представленных изображениях запечатлен основной актерский состав, возглавляют который исполнитель титульной роли Питер Динклэйдж и преобразившийся в изуродованного антагониста Элайджа Вуд.

Исходя из комментариев режиссера Мэйкона Блэра («В этом мире я больше не чувствую себя как дома.»), персонаж Вуда является главной изюминкой ленты. Он сыграл обезображенного бизнесмена Фрица Гарбинджера — персонаж вдохновлен Рифф Раффом из «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и Пингвином из «Бэтмен возвращается». Постановщик хотел, чтобы зрители не видели в злодее известного артиста:

«Этот образ родился в результате длительных дискуссий, которые мы проводили вместе с нашим дизайнером и самим Элайджей. Я хотел, чтобы роль была пропитана духом Питера Селлерса, т.е. чтобы актер растворился в образе. Задумка была такой, чтобы зритель забыл, что это Элайджа, известный всем по «Властелину колец» и другим фильмам».

Что касается ведущего персонажа, то Блэр сообщил, что он станет жертвой промышленной катастрофы. Главный герой — обыкновенный уборщик Уинстон Гуз (Динклэйдж). Он работает на химическом заводе, но происходит трагический инцидент, из-за которого протагонист оказывается изувечен. В результате аварии Гуз обретает сверхспособности и постепенно становится городским мстителем-линчевателем. У него нет храбрости, присущей обычным супергероям, однако он одержим жаждой мести и ведет детективное расследование в надежде вывести на чистую воду Фрица (Вуд) и его брата Боба Гарбинджера (Кевин Бейкон) — коррумпированного главу корпорации. Последний является вторым злодеем, и режиссер даже сравнил его с Лексом Лютором.

В актерский состав ленты также вошли Тейлор Пейдж, Джейкоб Тремблей, Джейн Леви, Джулиан Костов, Сара Нилс и Джулия Дэвис. Даты выхода в прокат у «Токсичного мстителя» пока нет, но мировая премьера состоится в рамках кинофестиваля Fantastic Fest, который будет проходить с сегодняшнего дня по 28 сентября.