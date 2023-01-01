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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Джулия Дэвис
Julia Davis
Киноафиша
Персоны
Джулия Дэвис
Джулия Дэвис
Julia Davis
Дата рождения
25 августа 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Ламбет, Великобритания
Популярные фильмы
Реинкарнация. Новая глава
(2023)
7.1666665
Очень британский скандал
(2021)
0
Токсичный мститель
0
Фильмография Джулия Дэвис
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
2023
2021
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
7.2
Реинкарнация. Новая глава
Run Rabbit Run
ужасы, триллер
2023, Австралия
Билеты
Очень британский скандал
драма
2021, Великобритания
Токсичный мститель
The Toxic Avenger
боевик, приключения, комедия
, США
Новости о Джулия Дэвис
Режиссер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем рассказал о своем подходе к фильму
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