«Джигалоу»: Рецензия Киноафиши

Эдик (Павел Баршак) — профессиональный жиголо. Он даже состоит в профсоюзе, который возглавляет таинственный Нежный Феликс (Никита Джигурда) и исправно вносит членские взносы. Как-то раз Эдик неаккуратно обводит вокруг пальца прокуроршу, избавив ее от лишней наличности, но он еще не знает, что это были деньги ее мужа — генерала полиции — на которых осталась неприятная печать «взятка». Генерал отправляет своих подручных, одного из которых сыграл Алексей Панин, во что бы то ни стало вернуть деньги.

Тем временем Эдик натаскивает не столь уж юного, но очень наивного и непосредственного помощника Вову, который тоже мечтает стать жиголо и даже сам находит новых жертв — двух богатеньких девушек, Олю (Анна Глаубэ) и Риту (Ангелина Миримская), беззаботно катающихся по Москве на «Порше». Эдик и Вова, представившись футболистом и IT-предпринимателем соответственно, принимаются за дело и даже решаются открыть кредитную линию у самого Нежного Феликса (обольщение требует больших трат), который на деле оказывается весьма суровым, и бедолагам даже приходится танцевать перед ним. Однако, выясняется, что Оля и Рита не так просты, как кажутся, ведут собственную игру и с легкостью могут потягаться с Эдиком и Вовой. При этом за ними неотступно следят люди генерала.

Джигалоу

«Джигалоу» — это редкий представитель вымирающего вида авантюрных комедий, не самый блестящий, но смотрящийся легко и необременительно для глаз. События в фильме скачут нестройными рядами, иногда опережая одно другое, но чаще всего галопом или рысью, так что хорошенько присмотреться к ним не удается. Отвлекают от них и эксцентричные второстепенные персонажи, вроде актера Льва (Валерий Лернер) с его многодетным семейством и женой-деспотом (Лилия Журавлева), которого Эдик и Вова нанимают для розыгрыша Оли и Риты. В разных ситуациях он играет отца Ануфрия, клянущегося святым Анубисом, молчаливого шейха на аукционе и болтливого цыганского барона, владеющего подпольным тотализатором. Или танцующего фламенко в плавках Артема Ткаченко, играющего другого жиголо в приемной Нежного Феликса. Или хитрого и чинного аукциониста Бориса Борисовича в исполнении Михаила Козырева. Такие выпуклые персонажи вполне соответствуют духу сюжета, в котором акцент сделан на быстрой смене действия, а не на психологической достоверности героев, что вполне укладывается в логику жанра.

Джигалоу

«Джигалоу» с его легким, бесследным сюжетом, немного сумасшедшими, нелепыми персонажами и сносной интригой, вероятно, придется по вкусу любителям жанра, а также людям, мечтавшим увидеть Алексея Панина и Никиту Джигурду в одном фильме.