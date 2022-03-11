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Анамария Вартоломеи
Анамария Вартоломеи
Anamaria Vartolomei
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Анамария Вартоломеи
Anamaria Vartolomei
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Дата рождения
25 декабря 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Анамарии Вартоломей
Родилась 25 декабря 1999 года. Бакэу, Румыния.
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Фильмография Анамарии Вартоломей
Дети
драма
2019, Франция / Швейцария
5.0
Идеаль
комедия
2016, Франция
5.0
Моя маленькая принцесса
драма
2011, Франция
7.0
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11 марта 2022 11:03
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