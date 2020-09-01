Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грузовички» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
5.8
Киноафиша Фильмы Шестнадцатая весна
5.8

Шестнадцатая весна

, 2020
Seize printemps
Франция / драма, мелодрама, комедия / 18+
О фильме

Сюзанне 16 лет. Ровесники её не интересуют. Ежедневно по дороге в школу она проходит мимо театра - там однажды она знакомится со взрослым мужчиной. Несмотря на разницу в возрасте они помогают друг другу избавиться от скуки, а потом и влюбляются друг в друга. Но Сюзанну терзают сомнения - не упускает ли она в жизни что-то важное?

В ролях

Сюзанн Линдон
Арно Валуа
Фредерик Пьеро
Доминик Беснеар
Филипп Юшан
Режиссер Сюзанн Линдон
Сценарист Сюзанн Линдон
Композитор Венсан Делерм
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 21 августа 2021
Премьера в мире 1 сентября 2020
Дата выхода
17 мая 2021 Великобритания
17 июня 2021 Германия
7 апреля 2022 Греция
13 августа 2021 Канада
21 мая 2021 США
16 июня 2021 Франция
17 сентября 2021 Швеция
4 мая 2022 Южная Корея 12
Сборы в мире $79 989
Производство Avenue B Productions, Eskwad, Bangumi
Другие названия
Seize printemps, Spring Blossom, Vår i Paris, スザンヌ、16歳, 16 primaveras, 16 printemps, 16 φορές άνοιξη, Frühling in Paris, Kevadõis, Paris'te Bahar, Szesnaście mgnień wiosny, Шестнадцатая весна, 春日小戀曲

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Второй день ММКФ: Дебют дочери Венсана Линдона и новый Ким Ки Дук
3 октября 2020 17:19 Второй день ММКФ: Дебют дочери Венсана Линдона и новый Ким Ки Дук Как будет выглядеть кинофестиваль ближайшего будущего месяц назад на своем примере показала Венеция. На Мостру съезжались звезды, проходили мировые премьеры (скуднее, чем обычно, в силу того, что многие потенциальные арт-хиты, вроде фильмов Верховена или Каракса, продюсеры переносили наравне с блокбастерами), жюри благополучно вручило призы.

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше