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«Событие»: Рецензия Киноафиши

17 января 2022 11:07
«Событие»: Рецензия Киноафиши

Вторая картина французской режиссерки, получившей «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. 

Молодая девушка по имени Анна готовится к поступлению в университет. Свою жизнь она хочет связать с литературой и наконец-то выбраться в люди. Внезапно Анна узнает, что беременна. Теперь девушка готова пойти на все, чтобы сделать аборт. Неважно, если ее будет ожидать смерть или тюрьма.

Девочки, вот-вот студентки, смотрят друг на друга. Одна помогает другой с лямкой от лифчика, чтобы у подруги грудь выглядела круче. Третья отказывается от такой модернизации своего нижнего белья, поэтому они придумывают укоротить юбку. Мальчики будут в восторге, а девушки почувствуют себя властными, желанными и далее по списку. На дворе 1960-е где-то во Франции, далеко от столицы, поэтому девчонки находят разные способы развлечь себя.

В конце 1950-х на территории США двое ученых-сексологов немного потрясли общественность, а звали их Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон. В те годы они провели много экспериментов на тему сексуальной реакции человека и пытались разъяснить людям, что секс – это еще и удовольствие, есть доказательства. Поэтому следующее десятилетие занималось либерализацией общественных нравов, под это подходила и борьба за разрешение абортов. Раз уж физическое удовольствие уже доказано, то разрешите выбирать, что делать с собственным телом. В принципе вторая всего лишь работа француженки Одри Диван как раз об этом.

«Событие»: Рецензия Киноафиши
Событие

Режиссерка искренне, инфантильно, с классическим взглядом поэтического реализма исследует жизнь молодых девушек, которые только собираются поступать в университет. Конечно, по вечерам они ходят на танцы, привлекают внимание разных молодых людей и пьют кока-колу из стеклянных бутылок. В какие-то будние они собираются втроем, обсуждают секс и делятся разными открытиями на эту же тему – мастурбацией. Кстати, такая откровенность сравнима только с относительно недавним сериалом «Я могу уничтожить тебя» Михаэлы Коэл. Там мужчина обращает внимание на наличие месячных у девушки, ему интересно до такой степени, что он даже трогает кровавое пятно на полотенце.

Однако у Одри Диван все сделано на последнем дыхании и с некоторой толикой инфантилизма и несерьезности. Девушки за обедом обсуждают Сартра, Камю и французских поэтов. Но почему-то ни разу в диалогах не звучит имя Симоны де Бовуар, чья книга «Второй пол» оказала сильное влияние на развитие феминизма во Франции. Главные героини пока что мыслят только заложенными старыми патриархальными образами: конечно, до мая 1968-го еще 5 лет, поэтому пока что реальность такая.

Камера оператора Лорена Танги интимно вторгается в жизнь француженок, которым приходится жить в рамках консервативного общества. Они желают познавать мир через физическое, но им каждый день приходится надевать маску порядочных девушек. Когда жизнь Анны рушится после новости о ее беременности, фотографическая интимность пропадает. Тема становится больше, чем просто камерной, она требует мировой огласки. Однако мир в истории Одри Диван пока что все равно ограничивается только Францией.

«Событие»: Рецензия Киноафиши
Событие

Время в картине «Событие» тоже вызывает много вопросов. Несмотря на очевидные 60-е на экране, все главные действующие лица ведут себя современно, как будто они просто только что зашли в один из магазинов с винтажной одеждой и переоделись. Актеры ощущают себя просто в декорациях, действуют строго по сценарию, но совершенно не видят себя в эпохе. Вместе с ними же зрители будут чувствовать себя точно так же. Возможно, такая временная дезинформация была сделана специально как прямое заявление о том, что в мире ничего не поменялось. Все-таки тема абортов все еще яро обсуждается среди европейского правительства. Хорошим примером стала Польша с ее новыми жесткими законами, вступившими в силу в январе. Однако, действительно ли это задумывала Одри Диван, мы никогда не узнаем.

Ася Заболоцкая
Ася Заболоцкая
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