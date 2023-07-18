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L’événement Событие 2021 / Франция
5.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Событие»

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Наша рецензия

Молодая девушка по имени Анна готовится к поступлению в университет. Свою жизнь она хочет связать с литературой и наконец-то выбраться в люди. Внезапно Анна узнает, что беременна. Теперь девушка готова пойти на все, чтобы сделать аборт. Неважно, если ее будет ожидать смерть или тюрьма. Девочки, вот-вот студентки, смотрят друг на друга. Одна помогает другой с лямкой от лифчика, чтобы у подруги грудь выглядела круче. Третья отказывается от такой модернизации своего нижнего белья, поэтому…

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Ferensy 18 июля 2023, 16:58
Оценка
Интересный фильм на поразмышлять. Фильм задаётся вопросом о том, можно ли делать аборт или нет. Все персонажи отвечают на него однозначно - нет, кроме главной героини.

Но давайте поразмышляем, а что это за общество такое, в котором будущая мать видит в беременности лишь конец своей, ещё толком и не начавшейся жизни? Почему она вообще рассматривает это как конец? Почему, став матерью, для женщины закрывается столько дверей (даже если и в голове у главной героини, а не на самом деле)?

Фильм не даёт ответов, лишь показывает насколько далеко главная героиня может зайти, ради своей нормальной жизни.
18 июля 2023, 16:58 Ответить
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