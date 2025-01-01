Меню
Награды и номинации фильма Идентичность

Награды и номинации фильма Идентичность 2021

Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Сандэнс 2021 Сандэнс 2021
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
