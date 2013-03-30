7 декабря 1959 года – день рождения главного героя, безымянного рассказчика, с предельной откровенностью доверяющего нам все детали своей непростой жизни. Родился в Петанже, селении на полторы тысячи человек, на границе Люксембурга, Бельгии и Франции; из детских развлечений – только церковь по воскресеньям да Его Величество Кино в волшебном кинотеатре, давно превратившемся в агентство по продаже недвижимости. Была надежда уехать в большой город вместе с другом Клиффом, но вместо этого родители упекли на бесконечные пять лет в интернат, больше похожий на тюрьму. Зато выйдя из него, герой оторвался по полной – и путевкой в сладкую взрослую жизнь стали наркотики, абсолютное зло, до поры прятавшее смертоносную сущность за наслаждением...

