Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Никогда не умирай молодым
Постер фильма Никогда не умирай молодым
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Никогда не умирай молодым

Никогда не умирай молодым

Never Die Young 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

7 декабря 1959 года – день рождения главного героя, безымянного рассказчика, с предельной откровенностью доверяющего нам все детали своей непростой жизни. Родился в Петанже, селении на полторы тысячи человек, на границе Люксембурга, Бельгии и Франции; из детских развлечений – только церковь по воскресеньям да Его Величество Кино в волшебном кинотеатре, давно превратившемся в агентство по продаже недвижимости. Была надежда уехать в большой город вместе с другом Клиффом, но вместо этого родители упекли на бесконечные пять лет в интернат, больше похожий на тюрьму. Зато выйдя из него, герой оторвался по полной – и путевкой в сладкую взрослую жизнь стали наркотики, абсолютное зло, до поры прятавшее смертоносную сущность за наслаждением...
Страна Люксембург
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 22 декабря 2021
Премьера в мире 30 марта 2013
Дата выхода
24 сентября 2014 Люксембург
Производство Red Lion Sarl
Другие названия
Never Die Young
Режиссер
Пол Крухтен
В ролях
Робинсон Стевенен
Робинсон Стевенен
Лоранс Кот
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Никогда не умирай молодым
Голоса из Чернобыля 7.4
Голоса из Чернобыля (2016)
Идентичность 7.0
Идентичность (2021)
Почти что здесь 7.2
Почти что здесь (2016)
Детки 6.6
Детки (2015)
Я и Камински 6.7
Я и Камински (2015)
Эллинг 7.6
Эллинг (2001)
Молитва во имя Бога 6.2
Молитва во имя Бога (2019)
Малышка Лили 6.3
Малышка Лили (2003)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше