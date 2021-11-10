«Идентичность»: Рецензия Киноафиши

Премьера дебютного фильма Ребекки Холл, известной своей актерской карьерой, прошла на кинофестивале Sundance в 2021 году. Уже тогда многие критики отметили тревожную черно-белую ленту с блестящим актерским составом, а теперь, спустя несколько месяцев, «Идентичность» попала на платформу Netflix. Интересно, что победитель фестиваля – «CODA: Ребенок глухих родителей» – был куплен стриминговым сервисом AppleTV. Все это свидетельствует о том, что онлайн-платформы продолжают продвигать картины не хуже кинотеатров, и их роль в наградном сезоне стремительно растет.

Айрин и Клэр – две темнокожие женщины, давние подруги – сталкиваются в респектабельном отеле на Манхэттене в 1920-е годы. Этот период известен как время запретов, когда иметь не белую кожу может быть рискованно не столько для социального статуса, сколько для личной безопасности. Айрин с удивлением осознает, что ее очаровательная знакомая-блондинка выглядит совсем как белая женщина. Клэр настолько слилась с белым населением, что даже ее муж Джон (кстати говоря, расист) не подозревает, что женился на цветной американке. Сама же Айрин проживает со своим мужем-доктором Брайном в Гарлеме и проводит вечера в кругу интеллектуалов.

Идентичность

Любопытно, что в оригинале фильм называется «Passing», что не только восходит к глаголу «слиться», но также означает исторический феномен, когда человек воспринимается как член другой расовой группы. Впрочем, на этот раз российское название никак не искажает содержание фильма, поскольку «passing» – безусловно, сугубо американский термин, неблизкий нашему зрителю. Сам же сюжет крутится так или иначе вокруг вопроса идентичности: Клэр, не принимавшая свою расовую принадлежность, начинает понемногу возвращаться к своим истокам.

Ребекка Холл адаптировала роман Неллы Ларсен, значимой фигуры американского модернизма. Начинающая режиссерка, тщательно следуя за оригинальным текстом, делает центральной фигурой непосредственно Айрин, которая заинтригована мотивами своей подруги и испытывает к ней довольно противоречивые чувства – смесь презрения, жалости, тяги и любопытства. Две героини, которые даже на постере фильма изображены противопоставленными друг другу, имеют одно прошлое, но выбрали разные жизненные пути. Вопрос быть собой или притворяться кем-то иным, выбрать правду или ложь, имитировать счастье или быть счастливым – все это стоит ребром в основании сюжета. Если в первоисточнике присутствует явный сексуальный подтекст между Айрин и Клэр, то здесь, в фильме, Ребекка Холл ограничивается долгими взглядами, едва заметными касаниями и многозначительным молчанием. Вместо того, чтобы акцентировать внимание на сложных взаимоотношениях двух подруг, создатели картины предпочитают сосредоточиться на социальных знаках, говорящих о человеческой якобы неполноценности. Но привилегии, добытые сменой собственной личности, оказываются ничем перед семейным счастьем, где не надо переживать о внезапном разоблачении. Увидев безмятежную жизнь Айрин и Брайна, Клэр, возможно, сама того не подозревая, начинает мечтать о том же и входить в их мир, создавая трещины в когда-то стабильном браке.

Идентичность

Аура Нью-Йорка 20-х годов передается в первую очередь благодаря оператору Эдуарду Грау. Его камера скользит по размытым крошечным шляпкам, замедляется на одежде персонажей и ускоряется в такт джазовой музыки. Черно-белая картина создает ощущение, что слегка нереальная и размытая история застыла во времени. Подобный фильм заслуживает того, чтобы быть показанным на большом экране, но, честно говоря, именно Netflix способен «впихнуть» его большему количеству людей. Ведь, в конце концов, «Идентичность» – отрада не только для любителей фестивальных работ, но и для тех, кто любит кино за его магический эффект.