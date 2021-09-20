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Бандит, некогда ограбивший не один десяток банков (Николас Кейдж) со своим напарником (Ник Кассаветис), считает свои дни в тюрьме. Но однажды ему улыбается удача: у Губернатора (Билл Моусли) без вести пропадает любимая внучка (София Бутелла). Найти ее и привести в родной дом, по его мнению, сможет только легендарный грабитель в исполнении Кейджа, которого он некогда и поймал. Чтобы план прошел идеально, и все получили то, что им причитается, протагониста снаряжают… бомбами. Коварные…