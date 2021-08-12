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Билл Моусли
Билл Моусли
Bill Moseley
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Билл Моусли
Bill Moseley
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Дата рождения
11 ноября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Билла Моусли
Родился 11 ноября 1951 года. Баррингтон, Иллинойс, США.
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Фильмография Билла Моусли
Узники страны призраков
боевик, ужасы, триллер
2021, США
4.0
Трое из ада
боевик, ужасы
2019, США
5.0
Кабан
приключения, ужасы, триллер
2017, Австралия
5.0
Техасская резня бензопилой 3D
детектив, триллер, ужасы
2013, США
6.0
Страдание
ужасы, триллер
2012, США
3.0
Мертвые души
ужасы
2012, США
4.0
Скупой Джек
2011, Канада
0.0
Замученный
триллер, ужасы, драма
2010, США / Канада
5.0
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Николаса Кейджа одевают в костюм со взрывчаткой в трейлере самурайского вестерна «Узники страны призраков»
Некоторые критики утверждают, что лента получилась амбициознее, чем недавний триллер с Кейджем «Мэнди».
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12 августа 2021 11:19
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