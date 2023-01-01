Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Узники страны призраков Узники страны призраков
Киноафиша Фильмы Узники страны призраков Узники страны призраков, 2021: актеры и роли
Prisoners of the Ghostland Узники страны призраков 2021 / США
4.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Узники страны призраков, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сион Соно Сион Соно Sion Sono
В ролях
Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage София Бутелла София Бутелла Sofia Boutella Ник Кассаветис Ник Кассаветис Nick Cassavetes Билл Моусли Билл Моусли Bill Moseley
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Related video
Поразительное сходство: этот мужчина уверен, что является сыном Золотухина (фото)
Так быстро округлилась: фанаты в шоке от вида Муцениеце (видео)
Сходит с ума от переживаний: Пугачева рискует здоровьем из-за Николаева
Обессиленная от горя, бледнее мела: как Пахмутова выглядела на похоронах Добронравова
«Меня атакуют»: сына Пахмутовой с необычным именем постигло новое горе
Противно слушать: откровения Костомарова заставили людей от него отвернуться
Известен не только в России: ахнете, каким вырос младший сын Варлей (фото)
Лучшая версия отца: сын Фоменко и Голубкиной разбил уже не одно девичье сердце
Советские мужчины боготворили: куда пропала главная красавица индийского кино
Друг сообщил правду о ссорах Пахмутовой и Добронравова: вот как они проходили
Такого не ожидал: вот что американца потрясло в фильме «Брат»
Миронов терпеть не мог комедии Гайдая: вот по какой причине
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше