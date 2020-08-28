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Я - Лиза Я - Лиза
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I Am Lisa

Я - Лиза, 2020

2020 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

Молодая продавщица Лиза работает в книжном магазине в захолустном городке. Банда отморозков заявляется к ней на работу и устраивает там бардак. Девушка обращается за помощью к местному шерифу, но тот не только отказывает ей, ссылаясь на недостаток улик, но и сам проявляет агрессию по отношению к ней. Лиза узнает, что участники банды связаны с шерифом кровными узами. Они решают убить ее, чтобы замести следы. Оказавшись в лесу перед лицом неминуемой гибели, Лиза встречает странного волка, который кусает ее. Теперь ею движет только месть, и она будет страшнее всего, что злодеи только могут представить в своих фантазиях. Все они будут молить о смерти, как об избавлении от нечеловеческих мук. Но она не простит никого.

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 19 апреля 2021
Премьера в мире 28 августа 2020
Возраст 18+
Режиссер
Патрик Ри
Патрик Ри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я - Лиза 2 постера
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Я - Лиза
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