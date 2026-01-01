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Мамору Хосода
Мамору Хосода Mamoru Hosoda
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Мамору Хосода

Mamoru Hosoda

Дата рождения
19 сентября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер

Биография Мамору Хосоды

Родился 19 сентября 1967 года. Намерикава, Япония.

Популярные фильмы

Волчьи дети Амэ и Юки 8.4
Волчьи дети Амэ и Юки (2012)
Ученик чудовища 7.9
Ученик чудовища (2015)
Самурай Чамплу 7.8
Самурай Чамплу (2004)

Фильмография Мамору Хосоды

Скарлет 6.8
Скарлет Hateshinaki Scarlet
боевик, приключения, анимация 2025, Япония / США
Смотреть трейлер Рецензия
Красавица и дракон 7.4
Красавица и дракон Belle: Ryu to Sobakasu no Hime
приключения, анимация, драма, аниме 2021, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Мирай из будущего 7.4
Мирай из будущего Mirai
анимация, фэнтези, аниме 2018, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Ученик чудовища 7.9
Ученик чудовища Bakemono no ko / The Boy and the Beast
анимация, аниме 2015, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Волчьи дети Амэ и Юки 8.4
Волчьи дети Амэ и Юки Ookami Kodomo no Ame to Yuki
фэнтези, анимация, аниме 2012, Япония
Смотреть трейлер
Летние войны 7
Летние войны Samâ uôzu
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
Смотреть трейлер
Девочка, покорившая время 7.7
Девочка, покорившая время Toki o kakeru shôjo / The Girl Who Leapt Through Time
фантастика, комедия, анимация, мелодрама, аниме 2006, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Самурай Чамплу 7.8
Самурай Чамплу
комедия, боевик, приключения, аниме 2004, Япония
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Новости о Мамору Хосоде
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Вышел первый трейлер аниме-фильма Мамору Хосоды «Дракон и принцесса с веснушками»
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