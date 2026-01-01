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Мамору Хосода
Mamoru Hosoda
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Мамору Хосода
Мамору Хосода
Mamoru Hosoda
Дата рождения
19 сентября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер
Биография Мамору Хосоды
Родился 19 сентября 1967 года. Намерикава, Япония.
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Популярные фильмы
8.4
Волчьи дети Амэ и Юки
(2012)
7.9
Ученик чудовища
(2015)
7.8
Самурай Чамплу
(2004)
Фильмография Мамору Хосоды
6.8
Скарлет
Hateshinaki Scarlet
боевик, приключения, анимация
2025, Япония / США
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Рецензия
7.4
Красавица и дракон
Belle: Ryu to Sobakasu no Hime
приключения, анимация, драма, аниме
2021, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Мирай из будущего
Mirai
анимация, фэнтези, аниме
2018, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
7.9
Ученик чудовища
Bakemono no ko / The Boy and the Beast
анимация, аниме
2015, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
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Смотреть онлайн
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8.4
Волчьи дети Амэ и Юки
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
фэнтези, анимация, аниме
2012, Япония
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Летние войны
Samâ uôzu
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
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Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.7
Девочка, покорившая время
Toki o kakeru shôjo / The Girl Who Leapt Through Time
фантастика, комедия, анимация, мелодрама, аниме
2006, Япония
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Билеты
7.8
Самурай Чамплу
комедия, боевик, приключения, аниме
2004, Япония
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Новости о Мамору Хосоде
Вышел первый трейлер аниме-фильма Мамору Хосоды «Дракон и принцесса с веснушками»
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