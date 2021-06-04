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Мамору Хосода
Мамору Хосода
Mamoru Hosoda
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Мамору Хосода
Mamoru Hosoda
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Дата рождения
19 сентября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер
Биография Мамору Хосоды
Родился 19 сентября 1967 года. Намерикава, Япония.
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Фильмография Мамору Хосоды
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма
2021, Япония
8.0
Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме
2018, Япония
7.0
Ученик чудовища
анимация, аниме
2015, Япония
8.0
Волчьи дети Амэ и Юки
фэнтези, анимация, аниме
2012, Япония
8.0
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
6.0
Девочка, покорившая время
фантастика, комедия, анимация, мелодрама, аниме
2006, Япония
7.0
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Вышел первый трейлер аниме-фильма Мамору Хосоды «Дракон и принцесса с веснушками»
Создатель «Девочки, покорившей время» и «Волчьих детей Амэ и Юки» готовит новый фильм.
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4 июня 2021 15:55
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