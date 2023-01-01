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Красавица и дракон
Красавица и дракон, 2021: актеры и роли
Belle: Ryu to Sobakasu no Hime
Красавица и дракон
2021 / Япония
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7.4
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34
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Красавица и дракон, 2021: актеры и роли
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Режиссер
Мамору Хосода
Mamoru Hosoda
В ролях
Тина Тамасиро
Tina Tamashiro
Кодзи Якусе
Koji Yakusho
Сёта Сомэтани
Shota Sometani
Рё Нарита
Мамору Мияно
Mamoru Miyano
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