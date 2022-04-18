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В центре сюжета анимационной ленты – обычная школьница Судзу, которая по советам друзей создает аккаунт в виртуальном пространстве U. Назвав себя Белль, девушка отправляется за своей мечтой и покоряет сердца людей песнями. Вот только на пике своей популярности она встречает некоего Дракона, который никак не выходит у нее из головы. На билбордах мелькает красавица Белль, на которую обращает внимание каждый прохожий. Звезда, айдол, кумир и просто икона, но она существует только в…