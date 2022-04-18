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Красавица и дракон Красавица и дракон
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Belle: Ryu to Sobakasu no Hime Красавица и дракон 2021 / Япония
7.7 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о мультфильме «Красавица и дракон»

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Наша рецензия

В центре сюжета анимационной ленты – обычная школьница Судзу, которая по советам друзей создает аккаунт в виртуальном пространстве U. Назвав себя Белль, девушка отправляется за своей мечтой и покоряет сердца людей песнями. Вот только на пике своей популярности она встречает некоего Дракона, который никак не выходит у нее из головы. На билбордах мелькает красавица Белль, на которую обращает внимание каждый прохожий. Звезда, айдол, кумир и просто икона, но она существует только в…

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Анастасия Кметик 18 апреля 2022, 08:00
Оценка
Аниме про виртуальный мир \" U\", обыкновенная девушка в этом мире стала популярнейшей певицой, очень интересное аниме, смотрела с подругой в \"Корстон\",Серпухов, и нам выпал вип зал! Как удачно, просмотр великолепный, всем советую😌
18 апреля 2022, 08:00 Ответить
riversongsdiary 26 апреля 2022, 10:19
Оценка
Прочитала рецензию от "Киноафиши", но мультфильм настолько мне понравился, что решила написать еще про несколько моментов.

Первое - 3d. Да, мир не проработан так, как в "Первому игроку приготовиться", например. Нет сцены, в которой внимание зрителя пробежалось бы между несколькими обитателями виртуального мира, показав их деятельность в нем. Да и не надо: оставлено поле для фантазии. Понятно же примерно, чем можно заниматься в виртуальных вселенных, из фантастических романов, например.
Да, в этом аниме нет такого уровня 3d, как в Pixar, оно тут используется только как инструмент для быстрой демонстрации мира - и этого достаточно. Аниме все равно остается фантастически красивым, особенно в моментах пейзажей.

Второе - загадка. Сюжет "Красавицы и дракона" раскрывается так, словно достаешь сокровища из шкатулки: везде что-то хорошее. Даже после просмотра можно вспоминать и замечать какие-то параллели: например, что героиня повторяет поступок матери, который был для нее до этого непонятен - жертвует (в каком-то смысле) собой, чтобы спасти совершенно случайного незнакомца. В истории есть не только романтическая линия, но и детектив, и история самореализации, и взросление героя, осмысление потери, и разбор реального и выдуманного образов и принятия себя. И все это не на таких серьезных, непонятных и трагических щщах, как в "Евангелионе".

Третье - музыка. Создать что-то тревожащее, продирающее, цепляющее, да еще и привязанное к сюжету, нечасто удается в мультфильмах и мюзиклах. Здесь получилось, причем даже кульминационная песня завязана на песне, и волшебство работает, нет ошушения фальши.

Четвертое - тут осторожно, есть спойлер - используя сюжет сказки, "Красавицы и чудовища", сценарист смещает фокус с классической истории, в которой героиня влюбляется в найденного в замке монстра. В "Красавице и драконе" определенно важна любовь, но доброта становится важной частью сюжета вне зависимости от любви. Романтическая история героини не связана с привязанностью к суровому цундере, отвергающему ее в облике монстра. В итоге этом аниме переосмысление классического сюжета, бережное, с сохранением красивых и таинственных моментов, выглядит вдохновляюще, ново и разумно и мало на что похоже в современном кинематографе.

В целом, у сценариста и режиссера Мамору Хосода получилась наполненная годнотой удивительная сказка, похожей которой за последние пару лет в анимации я не знаю.
26 апреля 2022, 10:19 Ответить
derg-s 29 января 2023, 20:21
Оценка
Шел в кинотеатр под впечатлением от просмотра картины "Мирай из будущего" от этого режиссера, но испытал сильное разочарование. За спецэффектами виртуального мира потерялась вся красота сюжета, за которую мне и нравятся японские аниме. Это пока первая и единственная анимешка, на которую не стоит тратить своего времени.
29 января 2023, 20:21 Ответить
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