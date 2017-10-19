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Массимо Раньери
Массимо Раньери
Massimo Ranieri
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Массимо Раньери
Massimo Ranieri
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Дата рождения
3 мая 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Массимо Раньери
Родился 3 мая 1948 года. Неаполь, Италия.
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Фильмография Массимо Раньери
Итальянские каникулы
комедия
2020, Италия
6.0
Ричард спускается в ад
мюзикл
2017, Италия
5.0
Козни. Последний сюжет Пазолини
биография, драма, криминал
2016, Италия / Франция
6.0
Опасный свет на краю земли
приключения
1971, США / Лихтенштейн / Испания / Швейцария
6.0
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В киноцентре «Чайка» состоится показ фильма «Козни. Последний сюжет Пазолини»
2 ноября в киноцентре «Чайка» стартуют специальные показы биографической драмы о великом итальянском режиссере и поэте «Козни. Последний сюжет Пазолини», которые пройдут в
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19 октября 2017 21:56
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