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Карлотта Натоли
Карлотта Натоли
Carlotta Natoli
О персоне
Фильмография
Карлотта Натоли
Carlotta Natoli
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Дата рождения
29 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Рим, Италия
Биография Карлотта Натоли
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Фильмография Карлотта Натоли
Итальянские каникулы
комедия
2020, Италия
6.0
Самая сильная любовь на Земле
мелодрама
2017, Италия
5.0
Меня зовут Майя
драма
2014, Италия
5.0
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