30-летний Маттео получил блестящее математическое образование, но работает совсем не по специальности в отделе маркетинга, преподавая в университете лишь от случая к случаю. Он снимает квартиру вместе с Франческо, своим лучшим другом, увлеченным кино и плейстэйшн. Почти одновременно в жизни Маттео появляются две женщины — на работе новый заместитель директора по маркетингу Ангелика, а дома – соседка Беатриче. Обе девушки нравятся Маттео, а Маттео нравится им. Но ему приходится выбирать кто ему нужен больше — блондинка Ангелика или брюнетка Беатриче.
ПроизводствоTrio International, Andrea Leone Films, Rai Cinema
Другие названия
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