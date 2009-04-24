Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Поколение 1000 евро
5.6
Киноафиша Фильмы Поколение 1000 евро
5.6

Поколение 1000 евро

, 2009
Generazione mille euro
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Поколение 1000 евро
5.6

О фильме

30-летний Маттео получил блестящее математическое образование, но работает совсем не по специальности в отделе маркетинга, преподавая в университете лишь от случая к случаю. Он снимает квартиру вместе с Франческо, своим лучшим другом, увлеченным кино и плейстэйшн. Почти одновременно в жизни Маттео появляются две женщины — на работе новый заместитель директора по маркетингу Ангелика, а дома – соседка Беатриче. Обе девушки нравятся Маттео, а Маттео нравится им. Но ему приходится выбирать кто ему нужен больше — блондинка Ангелика или брюнетка Беатриче.

В ролях

Алессандро Тибери
Алессандро Тибери
Matteo Moretti
Валентина Лодовини
Валентина Лодовини
Beatrice Ferroni
Каролина Крешентини
Каролина Крешентини
Angelica Garrone
Франческо Манделли
Francesco
Паоло Вилладжо
Паоло Вилладжо
Il Professore
Роберто Читран
Роберто Читран
Taxista
Франческа Инауди
Valentina
Франческо Брэнди
Fausto 'Faustino' Zaniboni
Люсия Оконе
Люсия Оконе
Administration employee
Наталино Балассо
Landolfi
Режиссер Массимо Венье
Сценарист Antonio Incorvaia, Alessandro Rimassa, Массимо Венье, Федерика Понтремоли
Композитор Giuliano Taviani, Кармело Травия
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2009
Премьера в мире 24 апреля 2009
Дата выхода
9 сентября 2010 Германия
24 апреля 2009 Италия
Сборы в мире $1 712 362
Производство Trio International, Andrea Leone Films, Rai Cinema
Другие названия
Generazione mille euro, The 1000-Euro Generation, Die 1000-Euro-Generation, Generation 1000 Euros, Génération mille euros, Generazione 1000 euro, The 1000 Euros Generation, Поколение 1000 евро, Покоління 1000 євро, 千欧世代, Die 1000-Euro Generation

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Поколение 1000 евро

Римские расставания
Римские расставания комедия, мелодрама
2022, Италия / Испания
6.0
Невероятная история острова Роз
Невероятная история острова Роз приключения, комедия, драма
2020, Италия
7.0
Холостые выстрелы
Холостые выстрелы драма, комедия, мелодрама
2010, Италия
7.0
Фортапаш
Фортапаш драма
2009, Италия
7.0
Итальянские каникулы
Итальянские каникулы комедия
2020, Италия
6.0
Добро пожаловать на юг
Добро пожаловать на юг комедия
2010, Италия / Германия
6.0
Вот так подружка
Вот так подружка комедия
2014, Италия
4.0
Неустойчивая погода
Неустойчивая погода комедия
2015, Италия
5.0
Папаши
Папаши комедия
2020, Италия
5.0
Папа за маму
Папа за маму комедия
2019, Италия
5.0
Пристегните ремни
Пристегните ремни комедия
2014, Италия
6.0
(Не)идеальные парочки
(Не)идеальные парочки комедия
2021, Италия
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Добавляю в воду уксус и ложку крахмала и больше не драю окна каждую вторую субботу: блестят без разводов даже на солнце
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
5-литровые баклажки не выбрасывал никогда: 10+ вариантов использования их дома и на даче — каждая поделка выглядит дорого
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
Культовые советские фильмы превратили в турдизи: попытались угадать название по описанию — чуть голову не сломали (тест)
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше