Приключение гангстеров в Нью-Йорке, 2002

Нью-Йорк, 1959 год. Известный босс нанимает трех гангстеров, чтобы избавиться от некоего "Фрэнки". Эти трое наемных убийц не только немного не в себе, но, что еще хуже, один из них по имени Эл, - попросту потерял память. Несчастливые партнеры Элла в этом приключении - Джон и Джек - пытаются помочь своему страдающему амнезией другу вспомнить все, что заставило их теперь прятаться от своего босса. На самом деле, все трое полностью повалили свое задание и в полнейшей неразберихе отправились убивать не того человека...

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