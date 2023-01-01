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Приключение гангстеров в Нью-Йорке
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La Leggenda di Al John e Jac

Приключение гангстеров в Нью-Йорке, 2002

2002 / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
Нью-Йорк, 1959 год. Известный босс нанимает трех гангстеров, чтобы избавиться от некоего "Фрэнки". Эти трое наемных убийц не только немного не в себе, но, что еще хуже, один из них по имени Эл, - попросту потерял память. Несчастливые партнеры Элла в этом приключении - Джон и Джек - пытаются помочь своему страдающему амнезией другу вспомнить все, что заставило их теперь прятаться от своего босса. На самом деле, все трое полностью повалили свое задание и в полнейшей неразберихе отправились убивать не того человека...
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Прокатчик Люксор
Режиссер
Алдо Баглио
В ролях
Алдо Баглио
Джованни Сторти
Джакомо Поретти
Джакомо Поретти
Все актеры и съемочная группа
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