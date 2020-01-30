Menu
Russian
Poster of I Hate Summer
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6.7
2 posters
Kinoafisha Films I Hate Summer

Odio l'estate 18+
I Hate Summer - русский trailer
I Hate Summer  русский trailer
Country Italy
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2020
Online premiere 23 December 2020
World premiere 30 January 2020
Release date
31 March 2022 Russia ПилотКино 12+
30 July 2020 Greece
30 January 2020 Italy
Worldwide Gross $8,926,071
Production Agidi, Medusa Film, Sky Cinema
Also known as
Odio l'estate, I Hate Summer, Jak ja nienawidzę wakacji, Neznášam leto, Odeio o Verão, Όχι άλλο καλοκαίρι, Итальянские каникулы
Director
Massimo Venier
Cast
Giacomo Poretti
Giacomo Poretti
Lucia Mascino
Carlotta Natoli
Massimo Ranieri
Cast and Crew
Film rating

6.6
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Trailers
I Hate Summer - русский trailer
I Hate Summer Русский trailer
Stills
