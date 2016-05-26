Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя, 2016

Картина «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» является игровым дебютом Катерины Кароне, известной известной документалистки. В главной роли выступила Люсия Масчино («Да здравствует свобода»), одна из самых любимых зрителями итальянских актрис. Её партнёра по съёмочной площадке сыграл Кристиан Де Сика («Моцарт в джунглях»), который является сыном классиков кино Витторио де Сики и Марии Меркадер.
Фильм «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» расскажет о девушке по имени Регина (в пер. с итал. regina означает "королева"), которая живёт в горах Южного Тироля. Уже давно её сердце стало каменным, а когда-то многочисленные путники и странники теперь проходят мимо её «замка». Но однажды у ворот закрытого отеля Регины появляется турист по имени Вальтер. Очень инфантильный и слегка растерянный, он решает стать спасителем Регины от одиночества и превратить её жизнь в настоящую зимнюю сказку.
- Дебют режиссёра был высоко оценён критиками Европы и завоевал множество наград на фестивалях и киносмотрах, в числе которых Est Film, Grande Cinema Italiano — Mirto d’Oro («Лучшая актриса»), Busan International Film Festival 2016 (Класс А), Gallio Film Festival («Лучшая актриса»)
- Саундтрек к фильму написал композитор Джорджо Джампа, который во время 27-го «Кинотавра» одержал победу за лучшую музыкальную тему к картине «Разбуди меня» Гийома Проценко
- Кристиан Де Сика является сыном классиков кино Витторио де Сики и Марии Меркадер
Одинокие мужчина и женщина удивительным образом встретились в заброшенном отеле в Альпах, на границе между Италией и Австрией. Пока длится солнечная буря, они должны многое узнать друг о друге, чтобы помочь друг другу преодолеть свои страхи.