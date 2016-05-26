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Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
Киноафиша Фильмы Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
Fraulein: Una fiaba d'inverno

Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя, 2016

2016 / Италия
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» является игровым дебютом Катерины Кароне, известной известной документалистки. В главной роли выступила Люсия Масчино («Да здравствует свобода»), одна из самых любимых зрителями итальянских актрис. Её партнёра по съёмочной площадке сыграл Кристиан Де Сика («Моцарт в джунглях»), который является сыном классиков кино Витторио де Сики и Марии Меркадер.

Фильм «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» расскажет о девушке по имени Регина (в пер. с итал. regina означает "королева"), которая живёт в горах Южного Тироля. Уже давно её сердце стало каменным, а когда-то многочисленные путники и странники теперь проходят мимо её «замка». Но однажды у ворот закрытого отеля Регины появляется турист по имени Вальтер. Очень инфантильный и слегка растерянный, он решает стать спасителем Регины от одиночества и превратить её жизнь в настоящую зимнюю сказку.

- Дебют режиссёра был высоко оценён критиками Европы и завоевал множество наград на фестивалях и киносмотрах, в числе которых Est Film, Grande Cinema Italiano — Mirto d’Oro («Лучшая актриса»), Busan International Film Festival 2016 (Класс А), Gallio Film Festival («Лучшая актриса»)

- Саундтрек к фильму написал композитор Джорджо Джампа, который во время 27-го «Кинотавра» одержал победу за лучшую музыкальную тему к картине «Разбуди меня» Гийома Проценко

- Кристиан Де Сика является сыном классиков кино Витторио де Сики и Марии Меркадер

Одинокие мужчина и женщина удивительным образом встретились в заброшенном отеле в Альпах, на границе между Италией и Австрией. Пока длится солнечная буря, они должны многое узнать друг о друге, чтобы помочь друг другу преодолеть свои страхи.

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 января 2017
Премьера в мире 26 мая 2016
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Катерина Кароне
Катерина Кароне
В ролях
Макс Маззотта
Макс Маззотта
Ирина Врона
Ирина Врона
Кристиан Де Сика
Кристиан Де Сика
Люсия Масчино
Люсия Масчино
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя 2 постера
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Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя смотреть онлайн

Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
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за 1 рубль
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Современные новогодние сказки давно уже успели набить оскомину даже самому неприхотливому зрителю: начиная с ремейков старых телевизионных хитов, заканчивая бесконечными киносериалами, где с каждым годом меняется лишь цифра в конце названия праздничной «эпопеи».  Никто не следит ни за развитием однообразных сюжетов, ни за игрой уже бессменных актёров. Поскольку новогоднее кино стало лишь атрибутом празднования, таким же, как оливье и «Голубой огонёк», ежегодно мы…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В прокат выходит фильм «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» В российский прокат 1 января выходит романтическая комедия «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» от режиссёра Катерины Кароне. Фильм расскажет о девушке по имени Регина (в пер.
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23 декабря 2016 10:43
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