Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя, 2016

Картина «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» является игровым дебютом Катерины Кароне, известной известной документалистки. В главной роли выступила Люсия Масчино («Да здравствует свобода»), одна из самых любимых зрителями итальянских актрис. Её партнёра по съёмочной площадке сыграл Кристиан Де Сика («Моцарт в джунглях»), который является сыном классиков кино Витторио де Сики и Марии Меркадер.

Фильм «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» расскажет о девушке по имени Регина (в пер. с итал. regina означает "королева"), которая живёт в горах Южного Тироля. Уже давно её сердце стало каменным, а когда-то многочисленные путники и странники теперь проходят мимо её «замка». Но однажды у ворот закрытого отеля Регины появляется турист по имени Вальтер. Очень инфантильный и слегка растерянный, он решает стать спасителем Регины от одиночества и превратить её жизнь в настоящую зимнюю сказку.