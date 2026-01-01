Оповещения от Киноафиши
Алдо Баглио
Aldo Baglio
Дата рождения
28 сентября 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Палермо, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.8
Океаны
(2009)
6.6
Итальянские каникулы
(2020)
6.5
Приключение гангстеров в Нью-Йорке
(2002)
6.6
Итальянские каникулы
Odio l'estate
комедия
2020, Италия
7.8
Океаны
Oceans
драма, документальный
2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
6.5
Приключение гангстеров в Нью-Йорке
La Leggenda di Al John e Jac
комедия, криминал, боевик
2002, Италия
