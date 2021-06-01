«Итальянские каникулы»: Рецензия Киноафиши

Альдо вместе с семьей отправляется в долгожданный летний отпуск. Для этого он бронирует большой загородный дом недалеко от пляжа и надеется запомнить эту поездку надолго. Вот только недобросовестный риелтор омрачает каникулы. Одновременно сюда приезжают еще две семьи, что оборачивается проблемой, ведь во всей округе не осталось свободных мест и все уже давно забронировано. Единственным решением в горячий сезон становится идея разделить дом, но ужиться вместе очень разным семьям будет непросто. Отдых оказывается под угрозой, но даже в таком положении Альдо попытается найти выход и получить удовольствие. Он уверен, что все самое хорошее происходит исключительно летом и ждать следующее — для него слишком большая расточительность.

Постоянные разногласия и пререкания превращают каникулы в настоящее испытание. Но за этими неудобствами героев ждет множество приятных открытий: встреча мечты, юная любовь, починка брака и крепкая дружба. «Итальянские каникулы» — очень простая история, не подкидывающая сюрпризов. Почти все расставленные «ружья» тут исправно выполняют свою прямую задачу, а подобранные характеры персонажей вряд ли способны удивлять. Перед нами типичная европейская комедия, задача которой — дарить позитивное настроение и вселять веру в жизнь, несмотря ни на что. И картина отлично с этим справляется.

Итальянские каникулы

За обыденностью скрываются главные достоинства— обаятельность и трогательность. В фильме масса узнаваемых бытовых ситуаций и близкие многим проблемы. Все споры и разногласия напоминают не стычку случайных прохожих, а собрание далеких родственников, вынужденных временно уживаться вместе. Один вечно ворчит и пытается установить везде свои правила, другой видит во всем только позитив и раздражает таким настроем, а последний перекладывает личные неприятности на общение с окружающими. Подобная встреча способна закончиться только всеобщим примирением и своеобразным, очень будничным перерождением в компании новообретенных друзей. Сбивает с толку лишь неожиданный и немного трагичный финал. Он становится настоящей встряской и как будто необходим этим героям, чтобы навсегда закрепить открытия форс-мажорного отпуска.

С экрана буквально льется летнее настроение. Тут постоянно светит солнце, до пляжа рукой подать, а в доме витает любовь. История выглядит и ощущается как реальный отдых. Она дарит веру в людей и заряжает позитивом, призывая после просмотра устроить собственное приключение. Правда, эта радость и наивность могут обернуться фантомными, болезненными воспоминаниями о заграничном отпуске, который все еще остается проблемой в пандемийное время. Но как это было с героями, финал способен растрогать и зрителя, показывая, насколько хрупка жизнь. Ее нужно ценить здесь и сейчас, постоянно помня о скоротечности времени.

Итальянские каникулы

«Итальянские каникулы» — идеальная картина для начала лета, которая помогает устроить небольшой отпуск без лишних усилий и затрат. Здесь полно обаятельных персонажей, забавных проблем и постоянного солнца над головой, указывающего путь на ближайший пляж. С таким набором легко отвлечься от будничных проблем и просто перевести дух в приятной компании. «Итальянские каникулы» напоминают прохладный коктейль с кучей быстро тающего льда. Он приносит удовольствие в моменте, даря желаемую свежесть. Совсем скоро эта история сотрется из вашей памяти, но точно оставит после себя приятное послевкусие. Картина понравится поклонникам легких европейских комедий, а также истосковавшимся по теплому летнему отдыху.