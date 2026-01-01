Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Сирано
Оскар 2022
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
