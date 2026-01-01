Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сирано Награды и номинации фильма Сирано

Награды и номинации фильма Сирано 2022

Оскар 2022 Оскар 2022
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
