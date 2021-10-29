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Маруся Климова
Маруся Климова
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Маруся Климова
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Дата рождения
4 июля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Хабаровск, СССР (Россия)
Рост
172 см
Биография Маруси Климовой
Родилась 4 июля 1989 года. Хабаровск, СССР (Россия).
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Фильмография Маруси Климовой
Любовь в жаркие недели
комедия
2021, Россия
0.0
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29 октября 2021 20:30
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