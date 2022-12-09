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Щелкунчик и волшебная флейта Щелкунчик и волшебная флейта
Киноафиша Фильмы Щелкунчик и волшебная флейта Отзывы о фильме «Щелкунчик и волшебная флейта»
Щелкунчик и волшебная флейта 2022 / Россия
7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Щелкунчик и волшебная флейта»

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Настя Агейченко 9 декабря 2022, 16:20
Оценка
очень интересный мультик😍 ходили всей семьей,всем понравилось
9 декабря 2022, 16:20 Ответить
avorotynceva2905 18 декабря 2022, 15:35
Очень классный мультик🔥🔥
18 декабря 2022, 15:35 Ответить
safiullina_venera00 22 декабря 2022, 23:58
Оценка
Я и дети в восторге от мультфильма
22 декабря 2022, 23:58 Ответить
ulya.malik 27 декабря 2022, 18:22
Оценка
Замечательный мультфильм! Всем советую сходить, сюжет новый и интересный. Просто восторг!!!
27 декабря 2022, 18:22 Ответить
Ольга Алябьева 4 января 2023, 21:28
Отличный мультик. Ходила с мамой и дочкой(5лет). Понравился всем. Рекомендуем👍
4 января 2023, 21:28 Ответить
Наталия Шабанникова 28 апреля 2023, 20:19
Оценка
прекрасный
28 апреля 2023, 20:19 Ответить
Киноафиша.инфо 29 апреля 2023, 12:48
в ответ на сообщение Наталия Шабанникова от 28 апреля 2023, 20:19
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
29 апреля 2023, 12:48 Ответить
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