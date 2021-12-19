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По легенде, демоническое создание Крипер возвращается каждые 23 года, чтобы полакомиться человеческой плотью. В этот раз он появится на фестивале ужасов Horror Hound, на который Лейн отправилась вместе со своим бойфрендом Чейзом. Герои выиграют ночь на двоих в стилизованном «доме Крипера» – и именно там они встретятся с кровожадным монстром. В последние пару лет наблюдается тренд на перезапуск культовых хоррор-франшиз – это и сериал «Чаки»,…