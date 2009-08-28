Оповещения от Киноафиши
Улыбка

Улыбка

Smile 18+
О фильме

Группа студентов воскресной школы находит таинственную камеру. Они начинают дурачиться, фотографируя друг друга, но когда решают посмотреть отснятое, вместо сделанных кадров на снимках проявляются картины их собственной смерти. Вскоре ужасные кадры запечатленные камерой начинают воплощаться в реальность. Оставшиеся в живых студенты пытаются сложить кусочки головоломки воедино, пока сами не стали следующими жертвами камеры.

Страна Великобритания / Италия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 28 августа 2009
Дата выхода
7 июля 2011 Германия
28 августа 2009 Италия
7 июля 2011 США
7 июля 2011 Франция
Сборы в мире $260 150
Производство Baxter Films, Istituto Luce
Другие названия
Smile, Destination Death, Du bist der Nächste!, Smile - La morte ha un obiettivo, Smile - O Sorriso da Morte, Surmafotod, Uśmiech, Véres mosoly, Улыбка
Режиссер
Франческо Гасперони
В ролях
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Харриет МакМастерс-Грин
Антонио Цупо
Антонио Цупо
Мануэла Занье
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

3.4
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Clarissa [Прогуливаясь рядом с Женевой и смеясь от всей души] Это было просто потрясающе!
Clarissa [поворачивается и целует её]
Clarissa Разве не так?
Clarissa Да. Да, так было.
[они хихикают]
Clarissa Давай вернёмся внутрь.
Clarissa Э-э...
Clarissa Чёрт, хочу пить.
Clarissa Хочу пойти в свою комнату.
Clarissa [радостное настроение] Хочешь пойти в свою комнату?
Tollinger [Берёт её на руки]
Tollinger Да!
Clarissa Почему так? Что ты там собираешься делать?
Tollinger [улыбается; Томми держит её лицо в руках] Я иду домой.
Clarissa Но...
Tollinger Да. Здесь есть вокзал.
Clarissa Что ты имеешь в виду, что идёшь домой? Нам нужно идти кемпинг.
Tollinger [смеётся] Дорогой, я что, кемпинг? Да ну!
Clarissa [удивлён] Но мы же только что занимались любовью.
Tollinger Любовь? Нет, дорогая — мы s######.
Tollinger [он поворачивается и смеётся в недоумении] Ох, мой бедный, бедный Томми. Ты просто не понимаешь, да.
Clarissa Нет, не понимаю.
Tollinger [уходит прочь] Ты и я никогда не сможем быть вместе. Слушай, просто — мне бы хотелось поболтать немного, но, эээ, сделай мне одолжение: скажи остальным, что увижу их обратно в школе. Пока.
Clarissa Ты могла бы...
Tollinger Нет.
Jameela [Томми выглядит беспомощно; он возвращается в дискотеку, выглядя недовольным. Кларисса теперь танцует с Джамиэлой] Похоже, Томми не слишком счастлив.
Angelica Так что ещё нового?
Tollinger [Томми встаёт и смотрит на танцоров; тем временем Женеву собирают вещи и отправляют на вокзал одна, идёт через пустой зал] Алло? Здесь кто-нибудь есть?
Tollinger Эй, подожди! Подожди! У меня поезд, который нужно успеть. Ты понимаешь? Ты говоришь по-английски?
Tollinger [мужчина закрывает дверь кассы] Эй, открой!
Tollinger [Женева, ударившись о решётку ворот, со спины пронзается большим металлическим мечевидным предметом — фатальный] Агхhhhhhh!
