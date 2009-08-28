Clarissa
[Прогуливаясь рядом с Женевой и смеясь от всей души]
Это было просто потрясающе!
Clarissa
[поворачивается и целует её]
Clarissa
Разве не так?
Clarissa
Да. Да, так было.
[они хихикают]
Clarissa
Давай вернёмся внутрь.
Clarissa
Э-э...
Clarissa
Чёрт, хочу пить.
Clarissa
Хочу пойти в свою комнату.
Clarissa
[радостное настроение]
Хочешь пойти в свою комнату?
Tollinger
[Берёт её на руки]
Tollinger
Да!
Clarissa
Почему так? Что ты там собираешься делать?
Tollinger
[улыбается; Томми держит её лицо в руках]
Я иду домой.
Clarissa
Но...
Tollinger
Да. Здесь есть вокзал.
Clarissa
Что ты имеешь в виду, что идёшь домой? Нам нужно идти кемпинг.
Tollinger
[смеётся]
Дорогой, я что, кемпинг? Да ну!
Clarissa
[удивлён]
Но мы же только что занимались любовью.
Tollinger
Любовь? Нет, дорогая — мы s######.
Tollinger
[он поворачивается и смеётся в недоумении]
Ох, мой бедный, бедный Томми. Ты просто не понимаешь, да.
Clarissa
Нет, не понимаю.
Tollinger
[уходит прочь]
Ты и я никогда не сможем быть вместе. Слушай, просто — мне бы хотелось поболтать немного, но, эээ, сделай мне одолжение: скажи остальным, что увижу их обратно в школе. Пока.
Clarissa
Ты могла бы...
Tollinger
Нет.
Jameela
[Томми выглядит беспомощно; он возвращается в дискотеку, выглядя недовольным. Кларисса теперь танцует с Джамиэлой]
Похоже, Томми не слишком счастлив.
Angelica
Так что ещё нового?
Tollinger
[Томми встаёт и смотрит на танцоров; тем временем Женеву собирают вещи и отправляют на вокзал одна, идёт через пустой зал]
Алло? Здесь кто-нибудь есть?
Tollinger
Эй, подожди! Подожди! У меня поезд, который нужно успеть. Ты понимаешь? Ты говоришь по-английски?
Tollinger
[мужчина закрывает дверь кассы]
Эй, открой!
Tollinger
[Женева, ударившись о решётку ворот, со спины пронзается большим металлическим мечевидным предметом — фатальный]
Агхhhhhhh!