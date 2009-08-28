Clarissa [Прогуливаясь рядом с Женевой и смеясь от всей души] Это было просто потрясающе!

Clarissa [поворачивается и целует её]

Clarissa Разве не так?

Clarissa Да. Да, так было.

[они хихикают]

Clarissa Давай вернёмся внутрь.

Clarissa Э-э...

Clarissa Чёрт, хочу пить.

Clarissa Хочу пойти в свою комнату.

Clarissa [радостное настроение] Хочешь пойти в свою комнату?

Tollinger [Берёт её на руки]

Tollinger Да!

Clarissa Почему так? Что ты там собираешься делать?

Tollinger [улыбается; Томми держит её лицо в руках] Я иду домой.

Clarissa Но...

Tollinger Да. Здесь есть вокзал.

Clarissa Что ты имеешь в виду, что идёшь домой? Нам нужно идти кемпинг.

Tollinger [смеётся] Дорогой, я что, кемпинг? Да ну!

Clarissa [удивлён] Но мы же только что занимались любовью.

Tollinger Любовь? Нет, дорогая — мы s######.

Tollinger [он поворачивается и смеётся в недоумении] Ох, мой бедный, бедный Томми. Ты просто не понимаешь, да.

Clarissa Нет, не понимаю.

Tollinger [уходит прочь] Ты и я никогда не сможем быть вместе. Слушай, просто — мне бы хотелось поболтать немного, но, эээ, сделай мне одолжение: скажи остальным, что увижу их обратно в школе. Пока.

Clarissa Ты могла бы...

Tollinger Нет.

Jameela [Томми выглядит беспомощно; он возвращается в дискотеку, выглядя недовольным. Кларисса теперь танцует с Джамиэлой] Похоже, Томми не слишком счастлив.

Angelica Так что ещё нового?

Tollinger [Томми встаёт и смотрит на танцоров; тем временем Женеву собирают вещи и отправляют на вокзал одна, идёт через пустой зал] Алло? Здесь кто-нибудь есть?

Tollinger Эй, подожди! Подожди! У меня поезд, который нужно успеть. Ты понимаешь? Ты говоришь по-английски?

Tollinger [мужчина закрывает дверь кассы] Эй, открой!