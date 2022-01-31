«Фантазии для взрослых»: Рецензия Киноафиши

Все герои этих историй, на первый взгляд, — самые обычные пары. В кадре появляются супруги, уже много лет живущие вместе и воспитывающие детей, молодые влюбленные, девушка, только решившая познакомить своего парня с родными, две солидные дамы. Но буквально у каждого из них есть тайна: их возбуждают очень необычные вещи. От чего-то простого, вроде ролевых игр или съемки секса на камеру, до очень странных интересов, например, тяги к сестре невесты или вовсе отсутствия интимной близости. Всем героям предстоит столкнуться со сложными и одновременно забавными ситуациями, ведь окружающие с трудом воспринимают их наклонности.

Антологии в рамках полнометражного кино чаще всего встречаются в двух жанрах: ужасах и комедиях. Это в очередной раз подтверждает их почти родственную близость – и те и другие призваны развлекать, разве что там, где хоррор заставляет подпрыгнуть в кресле, юмор помогает рассмеяться. И то и другое – отличная разрядка. А еще их роднит возможность показывать короткие сюжеты, без лишней предыстории и раскрытия мира. Чтобы повеселить или напугать зрителя, достаточно пары штрихов и основной сюжетной линии.

Именно на этом и держатся «Фантазии для взрослых». Ведь если взять каждую из шести новелл отдельно, история покажется почти банальной, растягивать ее до полного фильма или даже эпизода сериала нет смысла. Но в рамках антологии они превращаются в концентрат эмоций. Взять хотя бы первую часть: пара решает разбавить отношения ролевыми играми, но один из партнеров открывает в себе настоящий театральный талант. Совсем маленькая история, в которой задействованы всего несколько персонажей. Но за 20 минут, которые выделяют на сюжет, авторы успевают не только посмешить зрителя, но и заставляют задуматься о своих тайных желаниях.

Фантазии для взрослых

И дальше эмоции идут только по нарастающей. Причем это касается и необычности практик, и юмора, и даже трагичности. Тут стоит обратить внимание на режиссеров-постановщиков «Фантазий для взрослых». Братья Давид и Стефан Фонкиносы в 2011 году сняли трогательный и одновременно забавный фильм «Нежность» с Одри Тоту (в основу, кстати, лег роман младшего Давида). Уже тогда они доказали, что слезы и юмор вполне могут идти бок о бок.

Теперь же режиссеры, они же сценаристы, просто доводят подобные истории до гротеска, приглашая красивых актеров, среди которых звезды французского и мирового кино. Конечно, на всех постерах красуется Моника Белуччи, но, на самом деле, в картине она лишь одна из многих, и другие персонажи выглядят даже интереснее. Хотя именно Белуччи на пару с Кароль Буке достается, возможно, самый неоднозначный скетч об опасных увлечениях.

Стоит упомянуть и тот факт, что перечисляемые в фильме термины и интересы основаны на реальных девиациях, хоть их названия иногда и напоминают знаменитую юмористическую зарисовку о фобиях из спектакля «Квартета И». Конечно, будет преувеличением сказать, что это делает «Фантазии для взрослых» образовательным фильмом. Но все же, узнав о некоторых странностях, кто-то наверняка начнет относиться спокойнее к своим необычным интересам (не обязательно касающимся околосексуальных практик).

Фантазии для взрослых

Но в плоскость действительно полезных историй картину уводит последняя новелла. Она интересно зацикливает действие с началом фильма, а заодно и напоминает сценарий триумфатора Берлинского кинофестиваля «Неудачный трах, или Безумное порно» (в России его озаглавили «Безумное кино для взрослых»). Сюжеты совпадают настолько, что в иной момент можно заподозрить картину в банальном копировании. Но «Фантазии для взрослых» снова спасает минимализм: авторы лишь напомнят, что в нашем мире даже на простое занятие сексом для представителей некоторых профессий до сих пор негласно наложено табу. А заодно и предложат выход из сложившейся ситуации.

Интересно, что при всей провокационности тем, откровенных сценах и даже совершенно черном юморе (зрителя захватят не только секс, но и, например, смерть), работа Фонкиносов остается очень легкой, можно сказать, типично французской. Авторы не склоняются ни к морализаторству, ни к попыткам шокировать публику, а просто развлекают забавными скетчами и остроумными шутками. А формат антологии помогает постоянно поддерживать динамичный темп.