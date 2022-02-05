Фантазии для взрослых
– За закрытыми дверьми спален всегда найдется место для смешных, неловких, уморительных или просто забавных ситуаций. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду — кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?
Суть простая, взять человека с сексуальной патологией (можно это назвать, интересно?) и поместить его в историю, из которой он не может выйти никак обычным путём.
Больше всего понравилась последняя и про воздержание, особенно момент когда пара обсуждает звуки за стеной :)))
Очень круто
Авторизация по e-mail