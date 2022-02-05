Меню
Дата публикации: 27 января 2022
Фантазии для взрослых – За закрытыми дверьми спален всегда найдется место для смешных, неловких, уморительных или просто забавных ситуаций. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду — кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?
artem.varlamov.1994 5 февраля 2022, 17:10
Оценка
Очень нудно (
5 февраля 2022, 17:10 Ответить
Ferensy 11 августа 2023, 02:41
Оценка
Фильм отличный. Сперва немного не понятна концепция, но ко второй новелле уже втягиваешься на все 100%.
Суть простая, взять человека с сексуальной патологией (можно это назвать, интересно?) и поместить его в историю, из которой он не может выйти никак обычным путём.

Больше всего понравилась последняя и про воздержание, особенно момент когда пара обсуждает звуки за стеной :)))

Очень круто
11 августа 2023, 02:41 Ответить
Киноафиша.инфо 11 августа 2023, 15:32
в ответ на сообщение Ferensy от 11 августа 2023, 02:41
Добрый день! Спасибо за отзыв!
11 августа 2023, 15:32 Ответить
