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Все герои этих историй, на первый взгляд, — самые обычные пары. В кадре появляются супруги, уже много лет живущие вместе и воспитывающие детей, молодые влюбленные, девушка, только решившая познакомить своего парня с родными, две солидные дамы. Но буквально у каждого из них есть тайна: их возбуждают очень необычные вещи. От чего-то простого, вроде ролевых игр или съемки секса на камеру, до очень странных интересов, например, тяги к сестре невесты или вовсе отсутствия интимной близости.…