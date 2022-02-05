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Фантазии для взрослых Фантазии для взрослых
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Les fantasmes Фантазии для взрослых 2021 / Франция
7.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Фантазии для взрослых»

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Наша рецензия

Все герои этих историй, на первый взгляд, — самые обычные пары. В кадре появляются супруги, уже много лет живущие вместе и воспитывающие детей, молодые влюбленные, девушка, только решившая познакомить своего парня с родными, две солидные дамы. Но буквально у каждого из них есть тайна: их возбуждают очень необычные вещи. От чего-то простого, вроде ролевых игр или съемки секса на камеру, до очень странных интересов, например, тяги к сестре невесты или вовсе отсутствия интимной близости.…

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artem.varlamov.1994 5 февраля 2022, 17:10
Оценка
Очень нудно (
5 февраля 2022, 17:10 Ответить
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