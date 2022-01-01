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Давид Фонкинос
Давид Фонкинос
David Foenkinos
О персоне
Фильмография
Давид Фонкинос
David Foenkinos
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Дата рождения
28 октября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Париж, Франция
Биография Давид Фонкинос
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Фильмография Давид Фонкинос
Фантазии для взрослых
комедия
2021, Франция
7.0
Нежность
мелодрама
2012, Франция
6.0
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