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Фильмография
Элис Тальони
Alice Taglioni
Киноафиша
Персоны
Элис Тальони
Элис Тальони
Alice Taglioni
Дата рождения
26 июля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Эрмон, Франция
Рост
177 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Элис Тальони
Родилась 26 июля 1976 года. Эрмон, Франция.
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Популярные фильмы
7.4
Пересекая черту
(2013)
6.7
История Любви
(2002)
6.7
Дублер
(2006)
Фильмография Элис Тальони
Счастливчик Люк
комедия, приключения, вестерн
2026, Франция
4.4
Милые девушки
Nice Girls
боевик, комедия, криминал
2024, Франция
НЛО
комедия, фантастика
2021, Франция
6.4
Фантазии для взрослых
Les fantasmes
комедия
2021, Франция
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Рецензия
6.6
Чинить живых
Réparer les vivants
драма
2016, Франция
5.9
Лучший урожай
Premiers crus
драма
2015, Франция
5.6
Пуэрториканцы в Париже
Puerto Ricans in Paris
комедия
2015, США
5.8
Кольт 45
Colt 45
боевик, триллер, криминал, драма
2014, Бельгия / Франция
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