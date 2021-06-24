«Рок Дог 2»: Рецензия Киноафиши

Доказав отцу, что музыка может пробудить внутреннюю силу, группа Боуди обрела самых верных фанатов в деревне. Там им даже ставят настоящий памятник, всячески поддерживая своего спасителя. Но это всего лишь первые успехи на музыкальном поприще. Героев ждут новые трудности и преграды, которые невозможно преодолеть без кропотливой работы. После очередного концерта группу замечает известный менеджер, открывший много звезд. Он видит в Боуди огромный талант и хочет помочь ему достигнуть заслуженного признания. Впереди первый большой тур вместе с популярной певицей Лил Фокси, первый клип и смена имиджа, просчитанного стилистами и менеджерами. Но об этом ли мечтает Боуди, грезящий о рок-сцене, и столь ли бескорыстна помощь нового знакомого?

«Рок Дог 2» выбирает единственно правильную концепцию продолжения истории о становлении музыкальной группы. Успех первого хита остался в прошлом. Теперь команде нужно решить более сложную задачу — придумать новый материал, а Боуди — преодолеть затмевающую глаза звездную болезнь. Из-за свалившейся популярности и сотрудничества с настоящей звездой он перестает думать о собственных мечтах и начинает слушать других, легко покупаясь на громкие обещания о славе и признании. Через подобное проходило множество настоящих известных рок-групп, показывающих своим примером, как важно оставаться верным убеждениям и взглядам. Мультфильм двигается в этом направлении, показывая манящий и очаровывающий блеск большой сцены, скрывающей капканы за кулисами.

Рок Дог 2

Теперь почти все софиты в этой истории обращены именно на Боуди, на которого сваливается популярность. Остальным героям уделяют значительно меньше внимания. Новый наставник уже не друг и больше не позволяет на себя равняться. Перед нами настоящая машина, рожденная индустрией развлечений, которая показывает ее несовершенства. За яркой оберткой притаился очередной злодей, подчеркивающий отношение авторов к излишней коммерциализации и расчетливости в музыкальном бизнесе. Это оборачивается слишком буквальной экранизацией идиомы «волк в овечьей шкуре».

Прошедшие пять лет не сильно повлияли на качество визуального исполнения. Анимация и эффекты остались на том же уровне. Все выглядит очень скромно, но все же создает эффект яркого бурлеска рок-сцены. Больше всего пострадал саундтрек. В оригинале можно услышать множество популярных исполнителей, среди которых были: Beck, Foo Fighters и даже Radiohead. Сиквел решает сосредоточиться на оригинальных песнях. Он перестал звучать узнаваемо и предлагает лишь собственные композиции, уступающие творчеству именитых звездных коллективов. Громкое шоу ждет нас лишь в финале, ведь здесь происходит настоящая музыкальная битва за сердца и уши.

Рок Дог 2

«Рок Дог 2» — довольно типичный сиквел, выбравший правильное направление. За время, прошедшее с оригинала, студия решила сосредоточиться на героях и сюжете, показав новые трудности на пути к громкой славе. Перед нами предстает настоящая индустриальная машина, думающая лишь о деньгах и забывающая о главном — творчестве. Пускай это всего лишь детский мультик, но показанные проблемы можно найти почти в любой биографии реальных групп, например, той же Radiohead, пробивающейся к своему слушателю через суровых продюсеров. Да, тут, конечно, не стоит искать того же накала проблем и терзаний, но именно в таком формате детям могут стать понятны проблемы реального мира музыки, с которыми сталкиваются анимационные герои.

«Рок Дог 2» понравится поклонникам оригинального мультфильма и детям, мечтающим стать новыми звездами рок-сцены.