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Рок Дог 2 Рок Дог 2
Киноафиша Фильмы Рок Дог 2 Отзывы о мультфильме «Рок Дог 2»
Rock Dog 2 Рок Дог 2 2021 / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о мультфильме «Рок Дог 2»

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Доказав отцу, что музыка может пробудить внутреннюю силу, группа Боуди обрела самых верных фанатов в деревне. Там им даже ставят настоящий памятник, всячески поддерживая своего спасителя. Но это всего лишь первые успехи на музыкальном поприще. Героев ждут новые трудности и преграды, которые невозможно преодолеть без кропотливой работы. После очередного концерта группу замечает известный менеджер, открывший много звезд. Он видит в Боуди огромный талант и хочет помочь ему достигнуть заслуженного…

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Userrrrrrr 29 июня 2021, 09:13
Оценка
Снова мультик 🙌
29 июня 2021, 09:13 Ответить
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