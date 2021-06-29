Наша рецензия

Доказав отцу, что музыка может пробудить внутреннюю силу, группа Боуди обрела самых верных фанатов в деревне. Там им даже ставят настоящий памятник, всячески поддерживая своего спасителя. Но это всего лишь первые успехи на музыкальном поприще. Героев ждут новые трудности и преграды, которые невозможно преодолеть без кропотливой работы. После очередного концерта группу замечает известный менеджер, открывший много звезд. Он видит в Боуди огромный талант и хочет помочь ему достигнуть заслуженного…