Сердце и как им пользоваться
– Кто-то из мудрых сказал, что мы ценим то, что имеем, только когда потеряем. Герои фильма – знаменитый московский стендап-комик Илья Погорелов и наивный провинциальный романтик Саша Барков – прочувствуют всю мудрость этой фразы на себе, пока пройдут путь от их странного знакомства до момента испытания на крепость их дружбы, которая только-только начала возникать во время их вынужденного, но веселого и увлекательного путешествия на холодное море.
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