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Сердце и как им пользоваться - трейлер
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Сердце и как им пользоваться. Трейлер

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Дата публикации: 7 июня 2021
Сердце и как им пользоваться – Кто-то из мудрых сказал, что мы ценим то, что имеем, только когда потеряем. Герои фильма – знаменитый московский стендап-комик Илья Погорелов и наивный провинциальный романтик Саша Барков – прочувствуют всю мудрость этой фразы на себе, пока пройдут путь от их странного знакомства до момента испытания на крепость их дружбы, которая только-только начала возникать во время их вынужденного, но веселого и увлекательного путешествия на холодное море.
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Юрий Мельник 18 июня 2021, 22:36
Оценка
Хороший фильм: веселый, динамичный, позитивный... С удовольствием посмотрел. Идите, не пожалеете. ))
18 июня 2021, 22:36 Ответить
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