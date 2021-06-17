«Сердце и как им пользоваться»: Рецензия Киноафиши

Молодой и дерзкий стендап-комик Илья Погорелов (Сергей Чирков — «На игре», «Пятница») живет в свое удовольствие. Парень занимается любимым делом, неплохо зарабатывает на дерзком юморе и снимается в рекламных роликах. Праздная жизнь заканчивается, когда у героя Чиркова обнаруживают проблемы с сердцем. Как известно, беды приходят парами: к медицинским печальным новостям прибавляются публичное обвинение со стороны бывшей девушки, а также финансовые сложности.

Погорелов кидает клич среди подписчиков, пытаясь собрать деньги на пересадку донорского сердца с помощью краудфандинга. Неожиданно в его жизни появляется Санек (Сергей Белов — «Метод», «Напарник»), ярый фанат комика из провинциального городка под названием Кокон (вся сила метафоры в русском кино). Парень предлагает Погорелову собственное сердце, но взамен просит сделать из него талантливого стендап-артиста — такого же, как сам Илья. Ребята отправляются в путешествие по России на стареньком автомобиле отечественного автопрома — таков путь молодого комедийного «бойца».

«Сердце и как им пользоваться» — новая комедия от Дмитрия Губарева, режиссера сериала «Физрук». Правда, со времен работы над проектом Good Story Media Дмитрий сменил вектор деятельности, обратив свой взор на полнометражное кино. Кажется, постановщик пытается нащупать свою нишу, потому берется за самые разные проекты: это и драма о покушении на рэп-артиста «Тень звезды» с Павлом Прилучным, и сборник несмешных анекдотов под названием «Спасите Колю!» с тезкой Губарева Дмитрием Нагиевым, и, наконец, роуд-муви с Чирковым и Беловым.

Сердце и как им пользоваться

История здесь тривиальна донельзя, сюжет изобилует штампами и стереотипами всех мастей и категорий — от типовых образов богатых комиков (раз ты материально обеспечен, значит хамло и эгоист) до избитых сценарных троп и «чеховских ружей», которые висят на стене, но и не думают стрелять. Удивительно, но и главные актеры, в целом не то чтобы бесталанные Сергей Чирков и Сергей Белов, пребывают в кадре будто статисты. С одной стороны, они более-менее подходят под амплуа своих персонажей (один драматический, другой комедийный). С другой стороны, даже не пытаются наполнить их содержанием, придать хотя бы видимость объемности — то ли беда со сценарием, то ли с отсутствием должных мотивов на съемочной площадке.

По сюжету Илья и Санек делают вещи, которые никак не вяжутся друг с другом. Почему, например, нужно ехать на другой конец страны? Потому что. Что предшествовало конфликту между Ильей и его бывшей девушкой, которая теперь льет на него грязь в социальной сети? Нечто (но зрителям знать детали, видимо, не обязательно). Таких вопросов в ходе просмотра накапливается с десяток, а ответов зритель так и не дождется. Кстати, примечательно, что соцсеть, в которой происходит внушительная часть событий в «Сердце», не упоминается напрямую, несмотря на то, что TikTok — официальный партнер этой картины.

Сам замысел путешествия двух героев, скрывающих свои истинные мотивы, нагло позаимствован у авторского дебюта Александра Ханта с длинным названием «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Разве что режиссер «Сердца» поменял семейную драму на комедийное приключение, а детали оставил те же. Илья в ходе поездки пытается с горем пополам научить непутевого Санька шутить (кажется, чувство юмора все-таки от природы, это не навык, который можно развить), а параллельно с этим ребята снимают тиктоки, косплеющие популярные тренды соцсети (правда, уже давно устаревшие, но кого это волнует?).

Сердце и как им пользоваться

Сие действие из комедии трансформируется в якобы душещипательную историю о ценности жизни, важности близких людей, которые тебя окружают, и грандиозности «великих» свершений, которые ты делаешь первый и, возможно, единственный раз в жизни — преодолеваешь страх сцены и, например, открываешь человеку, который тебе не безразличен, свой внутренний мир, скрытый от посторонних глаз. К сожалению, даже эти короткие эпизоды Губарев умудряется испортить — то неоправданно резким монтажом, то бездарным камео очередной TikTok-звезды, перепутавшей съемочную площадку, где делают полнометражное кино, со студией, где снимают тиктоки.

«Сердце и как им пользоваться» вряд ли соберет большую аудиторию зрителей. Несмотря на то, что на промо фильма брошены силы, кажется, всех более-менее заметных звезд русскоязычного TikTok, кроме Дани Милохина. Картина пытается и насмешить, и вплести актуальную новостную повестку. Но вместо искрометного и легкого высказывания перед нами юмористическая вульгарность, эксплуатирующая дешевые комедийные приемы. Попытка режиссера сделать русскую версию «Достучаться до небес» выглядит максимально далекой от шедеврального оригинала.