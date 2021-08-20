Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лина Росслер
Лина Росслер
Lina Roessler
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Лина Росслер
Lina Roessler
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Лина Росслер
Развернуть
Фильмография Лина Росслер
Бестселлер
комедия, драма
2021, Канада / США
7.0
Девятая жизнь Луи Дракса
триллер
2015, США / Великобритания / Канада
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Обри Плаза и Майкл Кейн отправляются в книжное турне в новом трейлере комедийной драмы «Бестселлер»
В фильме расскажут о путешествии молодой издательницы и пожилого писателя-затворника.
Написать
20 августа 2021 11:59
Появился русскоязычный трейлер драматической комедии «Бестселлер» во главе с Майклом Кейном
Главную женскую роль сыграла Обри Плаза.
Написать
18 августа 2021 15:01
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев