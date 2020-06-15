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Анна Кузина
Анна Кузина
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Анна Кузина
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Дата рождения
21 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Рост
158 см
Биография Анны Кузиной
Родилась 21 июля 1980 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Анны Кузиной
СоюзКиноМульт Выпуск №1
анимация, детский
2022, Россия
0.0
Отель Эдельвейс
комедия
2019, Украина
4.0
Если бы да кабы
комедия, мелодрама
2016, Украина
5.0
Одуванчик
драма
2011, Россия
8.0
Таинственный остров
триллер
2008, Украина
6.0
Пуговица
драма
2008, Россия / Украина
5.0
Третий лишний
драма, триллер
2007, Украина
6.0
Игры в солдатики
драма
2007, Украина
4.0
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Впервые один из старейших и самых престижных фестивалей анимации будет проходить в онлайн-формате.
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15 июня 2020 17:02
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