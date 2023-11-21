Александр Крыжановский

Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO

Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет

Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов

Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел

Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез

Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости

«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило