Александр Крыжановский Olexsandr Kryzanivskiy
Киноафиша Персоны Александр Крыжановский

Александр Крыжановский

Olexsandr Kryzanivskiy

Дата рождения
13 октября 1957
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
21 ноября 2023
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Одуванчик 7.6
Одуванчик (2011)
Швабра 6.9
Швабра (2019)
Певица Жозефина и мышиный народ 6.6
Певица Жозефина и мышиный народ (1994)

Фильмография Александр Крыжановский

Жанр
Год
Дело рук утопающих
Дело рук утопающих
драма, мелодрама 2021, Украина
Семейный портрет
Семейный портрет
драма, мелодрама 2020, Россия
Швабра 6.9
Швабра
мелодрама, детектив 2019, Украина
Наследница поневоле 6.5
Наследница поневоле
драма, мелодрама 2018, Украина
Жизнь после жизни 5.9
Жизнь после жизни Zhizn posle zhizni
криминал, мелодрама 2013, Украина
Матч 6.4
Матч Match
спорт, драма 2012, Россия / Украина
Одуванчик 7.6
Одуванчик Oduvanchik
драма 2011, Россия
Утесов. Песня длиною в жизнь 6.4
Утесов. Песня длиною в жизнь Utesov. Pesnya dlinou v zhizn
биография 2006, Россия
Шум ветра 6.4
Шум ветра Wind Noise
драма 2002, Украина
Певица Жозефина и мышиный народ 6.6
Певица Жозефина и мышиный народ Josephine the Singer and the mouse people
фестиваль 1994, Украина
