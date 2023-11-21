Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
13 октября 1957
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
21 ноября 2023
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Одуванчик
(2011)
6.9
Швабра
(2019)
6.6
Певица Жозефина и мышиный народ
(1994)
Фильмография Александр Крыжановский
Дело рук утопающих
драма, мелодрама
2021, Украина
Семейный портрет
драма, мелодрама
2020, Россия
6.9
Швабра
мелодрама, детектив
2019, Украина
6.5
Наследница поневоле
драма, мелодрама
2018, Украина
5.9
Жизнь после жизни
Zhizn posle zhizni
криминал, мелодрама
2013, Украина
6.4
Матч
Match
спорт, драма
2012, Россия / Украина
Смотреть трейлер
7.6
Одуванчик
Oduvanchik
драма
2011, Россия
6.4
Утесов. Песня длиною в жизнь
Utesov. Pesnya dlinou v zhizn
биография
2006, Россия
6.4
Шум ветра
Wind Noise
драма
2002, Украина
6.6
Певица Жозефина и мышиный народ
Josephine the Singer and the mouse people
фестиваль
1994, Украина
